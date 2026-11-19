Chiều 19-11, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Lê Văn Uy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân; Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và học viên Khu Hiệu bộ nhà trường.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Đoàn Thế Sơn - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Trải qua hơn 67 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thủ trưởng Ban Giám hiệu trao giấy chứng nhận cho các đồng chí đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Quân chủng.

Năm 2026, công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường tiếp tục có chuyển biến tích cực; chất lượng đội ngũ nhà giáo từng bước được nâng lên. Toàn trường có 1 đồng chí được công nhận Nhà giáo tiêu biểu; 3 đồng chí đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng; 41 đồng chí đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Quân chủng; 37 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Giảng viên hạng III và 11 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Giảng viên hạng II.

Dịp này, Nhà trường đã trao giấy chứng nhận Giảng viên dạy giỏi cấp Quân chủng cho 41 đồng chí và Giảng viên chính cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 cho 11 đồng chí.