Trường Sĩ quan Không quân diễn tập bắn, ném bom đạn thật trên máy bay Yak-130 và L-39NG

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không - Không quân theo dõi, chỉ đạo diễn tập. Ảnh: H.P

Cuộc diễn tập có 17 chuyến bay bắn, ném; trong đó 6 chuyến công kích mục tiêu mặt đất nhằm kiểm tra hệ thống vũ khí và kết quả huấn luyện chuyển loại phi công trên máy bay L-39NG; 11 chuyến công kích mục tiêu mặt đất trên máy bay Yak-130.

Đáng chú ý, có 8 chuyến bay của học viên khóa 49 lần đầu thực hành bắn, ném bom trước khi tốt nghiệp. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào thực hành bay ném bom đạn thật.

Nhờ công tác tổ chức chuẩn bị chu đáo, huấn luyện và luyện tập nghiêm túc, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, các phi công giảng viên, học viên của Trung đoàn 940 và Trung đoàn 910 tham gia diễn tập đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, tâm lý ổn định, thực hiện công kích mục tiêu đúng yếu lĩnh, động tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhiều học viên phi công trẻ lần đầu tham gia bắn, ném bom đạn thật đã bình tĩnh, tự tin, xuất sắc tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu tiên.

Kết quả diễn tập là cơ sở để Trường Sĩ quan Không quân đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện, trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường và khả năng ứng dụng chiến đấu của phi công; đồng thời nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành huấn luyện bay có sử dụng vũ khí.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn và Trung tướng Vũ Hồng Sơn tặng quà động viên, chúc mừng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập. Ảnh: H.P

Qua cuộc diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Trường Sĩ quan Không quân và các đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử trí tình huống và khả năng làm chủ khí tài cho phi công, nhất là phi công trẻ.

Đồng thời, tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng, duy trì nghiêm các quy định bảo đảm an toàn, không ngừng nâng cao trình độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Máy bay Yak-130 xuất kích tham gia bắn, ném bom đạn thật. Clip: H.P