Trường Sĩ quan Chính trị triển khai làm điểm phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử bệnh xá, đội điều trị

Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về triển khai dự án hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh xá, đội điều trị trong Quân đội, Bộ Tham mưu Tổng cục HC-KT đã phối hợp với Cục Quân y và Trường Sĩ quan Chính trị khảo sát hạ tầng, trang thiết bị tại bệnh xá nhà trường và bổ sung kết nối mạng đến các phòng chuyên môn. Cùng với đó, phối hợp với đối tác kết nối các trang thiết bị y tế với phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử; cấp 10 tài khoản người dùng, kiểm tra và hướng dẫn cán bộ, nhân viên bệnh xá thực hiện quy trình khám bệnh trực tiếp trên phần mềm.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Căn cứ vào các quyết định và hướng dẫn của cấp trên, Trường SQCT đã thành lập ban chỉ đạo triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tại bệnh xá. Nhà trường phân công các cơ quan phối hợp chuẩn bị hạ tầng, trang thiết bị và đề nghị cấp chữ ký số, đồng thời duy trì công tác khám bệnh, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn ghi nhận công tác chuẩn bị của Trường SQCT và đề nghị nhà trường chủ động phối hợp với Tổng cục HC-KT để bảo đảm tiến độ, kết quả triển khai; kịp thời phản ánh những bất cập phát hiện trong quá trình làm điểm. Yêu cầu Bộ Tham mưu Tổng cục HC-KT, Cục Quân y và đơn vị tư vấn tích cực trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến của nhà trường để hoàn thiện phần mềm.

Kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh xá Trường Sĩ quan Chính trị.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục HC-KT nhấn mạnh, việc kết nối hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh xá, đội điều trị với hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân và hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện sẽ giúp liên thông dữ liệu từ tuyến cơ sở đến bệnh viện tuyến cuối. Dữ liệu dùng chung sẽ phục vụ công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và lập kế hoạch bảo đảm quân y, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội.