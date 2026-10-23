Trường Sĩ quan Chính trị nhất toàn đoàn Hội thao Thể thao các Học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026

Diễn ra từ ngày 14 đến 23-10, Hội thao có sự tham dự của hơn 1.700 vận động viên đến từ 20 học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong Quân đội, tranh tài ở 9 môn thể thao, gồm: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, bóng bàn, chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng, vượt vật cản, chạy 3.000m và vũ trang 3.000m.

Quang cảnh bế mạc. Ảnh: VIỆT TRUNG

Kết quả thi đấu khối 1, đội Học viện Khoa học Quân sự xếp thứ nhất; xếp thứ hai là Học viện Chính trị; xếp thứ ba là Học viện Lục Quân.

Thứ hạng tốp 3 khối 2, gồm: Học viện Hải quân, Học viện Phòng không-Không quân, Học viện Biên phòng.

Xếp nhất, nhì, ba khối 3, gồm: Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Các đại biểu tham dự bế mạc hội thao. Ảnh: VIỆT TRUNG

Với thành tích đứng đầu môn chiến sĩ khỏe, chạy vũ trang 3.000m, bóng chuyền và cầu lông, đội Trường Sĩ quan Chính trị xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn tại Hội thao, với tổng điểm 168. Đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 xếp vị trí thứ hai toàn đoàn, với tổng điểm 159. Xếp thứ ba toàn đoàn là đội Trường Sĩ quan Lục quân 2 với tổng điểm 151.

Phát biểu bế mạc Hội thao, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhiệt liệt chúc mừng thành công của Hội thao; biểu dương tinh thần cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của Ban tổ chức, lực lượng trọng tài, đơn vị đăng cai và lực lượng bảo đảm, phục vụ; đặc biệt là những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong Hội thao.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thao phát biểu bế mạc. Ảnh: VIỆT TRUNG

Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, với mục tiêu “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tinh thần thi đấu “Đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết thắng”, Hội thao đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây là kết quả hết sức phấn khởi, đánh giá thực chất công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của các học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong thời gian qua. Hội thao thực sự là ngày hội đua tài của các huấn luyện viên, vận động viên, qua đó để lại nhiều bài học kinh nghiệm, giúp chúng ta tiếp tục nghiên cứu đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao của cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong thời gian tới. Kết quả Hội thao cũng đã phản ánh rõ nét về nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các học viện, trường sĩ quan, trường đại học đối với công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao trong Quân đội nói chung và các học viện, trường sĩ quan, trường đại học nói riêng trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các học viện, trường sĩ quan, trường đại học, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, học viên, chiến sĩ trong đơn vị có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện nâng cao thể lực, sức bền bỉ, dẻo dai, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục và đào tạo, sẵn sàng chiến đấu và công tác.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thao Thể thao các Học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 trao thưởng nhất, nhì, ba toàn đoàn. Ảnh: VIỆT TRUNG

"Các cơ quan chức năng tích cực nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ kết quả Hội thao, đề xuất các giải pháp thiết thực, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị các chủ trương, biện pháp phù hợp, để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào thể dục thể thao; góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, thành tích, kết quả của tập thể, cá nhân đã đạt được trong Hội thao. Trên cơ sở đó, tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt; đồng thời, có các biện pháp thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, đào tạo và rèn luyện thể lực cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...", Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh.

Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, Phó trưởng ban tổ chức Hội thao trao thưởng nhất, nhì, ba cho khối 3. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, Ủy viên Thường trực Ban tổ chức Hội thao trao thưởng nhất, nhì, ba cho khối 1. Ảnh: VIỆT TRUNG

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam trao thưởng nhất, nhì, ba cho khối 2. Ảnh: VIỆT TRUNG