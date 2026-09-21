Trường sau sáp nhập: Tối ưu quản trị hệ thống bằng công nghệ

Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội trong một buổi chia sẻ cùng phụ huynh nhà trường. Ảnh: Thanh Tùng

Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng chiến lược xây dựng bản đồ năng lực giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường đã từng bước chuyển đổi tư duy quản trị, giữ vững chất lượng giảng dạy và ổn định nếp sống học đường ngay từ những tuần đầu năm học mới. Để cùng hiểu về quá trình này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội.

Thưa bà, sau khi thực hiện sáp nhập, quy mô về học sinh, nhân sự cũng như cơ sở vật chất của nhà trường có sự thay đổi rất lớn. Ban giám hiệu đã điều chỉnh chiến lược quản trị như thế nào để bộ máy vận hành trơn tru ngay từ những ngày đầu, đồng thời ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ vào công tác điều hành, giảng dạy ra sao?

Sau khi sắp xếp, Trường THCS Giảng Võ có quy mô lớn gấp đôi so với trước. Việc mở rộng quy mô từ học sinh, giáo viên đến địa bàn và đối tượng quản lý đòi hỏi ban lãnh đạo nhà trường phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy và phương pháp. Thay đổi rõ nhất là người đứng đầu nhà trường chuyển từ hình thức quản lý trực tiếp sang quản trị hệ thống.

Quản lý trực tiếp gắn liền với quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát trong phạm vi nhỏ hẹp. Trong khi đó, quản trị hệ thống đòi hỏi tầm nhìn, định hướng và chiến lược tổng thể, khái lược hơn, đồng thời huy động sự trợ giúp từ nhiều nguồn lực. Trong số các nguồn lực đó, sự hỗ trợ từ công nghệ thông tin và AI đóng vai trò rất quan trọng.

Ngay từ những ngày đầu sáp nhập, nhà trường đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị công nghệ chuyên nghiệp để thực hiện các hạng mục trọng tâm. Xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung cho các điểm trường.

Phát triển các công cụ AI chuyên nghiệp dùng chung, được huấn luyện riêng để trợ giúp các tác vụ chuyên môn và hoạt động quản lý của nhà trường.

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cùng các đơn vị phần mềm, giúp công tác quản lý nhận diện sớm vấn đề, phát hiện nguy cơ, phân công đúng người đúng việc ở từng vị trí làm việc.

Nhờ sự trợ giúp của AI và công nghệ hiện đại, công việc điều hành tại các điểm trường đã đạt hiệu quả cao hơn.

Dù không thể nói mọi việc trơn tru ngay từ những ngày đầu, nhưng sau hai tuần học đầu tiên, nhà trường đã bước đầu ổn định nếp sống, nếp học, đảm bảo an ninh an toàn, y tế, phòng cháy chữa cháy, đồng thời chuẩn bị khảo sát chất lượng đầu năm cho khoảng 5.600 học sinh ở tất cả các phân hiệu.

Trường THCS Giảng Võ đang từng bước thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục thông qua mô hình "Lớp học số Google". Ảnh: Lê Vân

Vậy đâu là khó khăn lớn nhất trong công tác quản trị hành chính và phân công nhiệm vụ chuyên môn sau sáp nhập? Nhà trường đã giải quyết các bài toán đó ra sao, thưa bà?

Khó khăn lớn nhất về mặt nhân sự là người đứng đầu không thể ngay lập tức nắm hết được năng lực thực tế của từng thầy cô giáo ở tất cả các điểm trường.

Để giải quyết bài toán này, nhà trường đã nhanh chóng cùng nhau xây dựng bản đồ năng lực cho toàn bộ đội ngũ giáo viên. Dù có thể chưa vận dụng ngay trọn vẹn trong học kỳ I năm học 2026–2027, nhưng đây sẽ là nền tảng cốt lõi giúp công tác điều hành chuyên môn sau này hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp nhân sự sau sáp nhập mang lại lợi ích lớn trong việc tối ưu hóa nguồn lực con người. Cụ thể ở những nội dung sau:

Xử lý tình trạng thừa - thiếu cục bộ: Một bộ môn có thể thừa giáo viên ở điểm trường này nhưng lại thiếu ở điểm trường khác.

Linh hoạt điều phối: Ngay trong học kỳ I, nhà trường đã phân công một số giáo viên ở điểm trường chính sang đảm trách nhiệm vụ tại các phân hiệu và ngược lại, giúp giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt nhân sự cục bộ.

Thưa bà, việc hợp nhất đội ngũ giáo viên và học sinh từ các đơn vị khác nhau khó tránh khỏi những khác biệt về thói quen hay văn hóa làm việc. Nhà trường đã triển khai những hoạt động gì để xây dựng tinh thần đoàn kết và tạo sự hòa nhập nhanh chóng trong bối cảnh mới?

Bất kỳ sự thay đổi nào, dù nhỏ, cũng đều gây ra những xáo trộn nhất định. Thay đổi không gian làm việc, phương pháp quản lý hay môi trường công tác chắc chắn mang lại không ít khó khăn cho các thầy cô.

Nhà trường đã nhanh chóng tổ chức họp toàn thể và thống nhất nguyên tắc: Tất cả những giá trị cốt lõi, bền vững ở mỗi phân hiệu sẽ được ưu tiên bảo tồn và phát huy. Các thầy cô hoàn toàn có quyền giữ nguyên niềm tự hào về ngôi trường mình từng gắn bó. Nhà trường ủng hộ, khuyến khích điều đó để giúp các thầy cô yên tâm "nhập trường" mà không lo bị đánh mất bản sắc riêng. Song song đó, chúng tôi cùng nhau xây dựng các tiêu chí mới cho "mái nhà chung" THCS Giảng Võ.

Niềm vui tới trường của học sinh Trường THCS Giảng Võ. Ảnh: Thanh Tùng

Sáp nhập không phải là sự ghép nối cơ học về con người hay cơ sở vật chất, mà là bài toán dung hòa các văn hóa trường học khác nhau.

Dù có những điểm khác biệt, chúng tôi tin rằng các điểm trường đều chia sẻ những giá trị chung rất lớn: Tình yêu thương đối với học trò; Trách nhiệm của người thầy và niềm tự trọng nghề nghiệp; Khát vọng được cống hiến nhiều nhất cho thế hệ tương lai

Xoay quanh những trụ cột quan trọng đó, dẫu có khó khăn hay thay đổi, mục tiêu của chúng tôi vẫn rất rõ ràng. Từng ngày, đội ngũ thầy cô giáo ở tất cả các phân hiệu sẽ cùng nhau bồi đắp nên những giá trị mới cho ngôi trường THCS Giảng Võ.

Trân trọng cảm ơn bà!

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW, Hà Nội đã đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sáp nhập các cơ sở giáo dục. Việc sáp nhập không đơn thuần là tinh giản đầu mối hay gom cộng diện tích, mà đặt ra bài toán quản trị, tối ưu nguồn lực.