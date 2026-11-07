Trường Sa xanh từ ý chí và bàn tay người lính

Vượt khắc nghiệt, giữ màu xanh nơi đảo xa

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 chăm sóc cây xanh, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường sống trên quần đảo Trường Sa.

Ở Trường Sa, để một cây non bén rễ, đâm chồi và phát triển xanh tốt là cả quá trình chăm sóc công phu. Nắng nóng kéo dài, gió biển mạnh, hơi muối mặn cùng nguồn nước ngọt hạn chế khiến việc trồng và bảo vệ cây xanh trở thành nhiệm vụ không ít gian nan.

Có những cây giống phải trồng đi trồng lại nhiều lần mới thích nghi được với điều kiện tự nhiên. Sau mỗi đợt gió mùa hay bão lớn, nhiều cây bị gãy đổ, bật gốc, cháy lá do hơi muối. Tuy nhiên, những khó khăn ấy không làm giảm quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong hành trình phủ xanh đảo.

Từ cải tạo đất, bổ sung đất màu, phân hữu cơ đến che chắn cây non, chắt chiu từng nguồn nước tưới, mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại đòi hỏi sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và ý thức tiết kiệm cao của mỗi người lính.

Giữa điều kiện khí hậu khắc nghiệt, những mầm cây vẫn được cán bộ, chiến sĩ kiên trì vun trồng, chăm sóc để phủ xanh đảo.

Thượng tá Nguyễn Duy Bá chia sẻ, xanh hóa Trường Sa là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và quyết tâm cao. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn, hơi muối mặn và nguồn nước ngọt hạn chế khiến công tác trồng, chăm sóc cây xanh gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, với tinh thần người lính Hải quân, đơn vị luôn xác định khó khăn đến đâu cũng phải tìm cách khắc phục đến đó. Đặc biệt, Lữ đoàn 146 chú trọng phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đồng thời gắn kết với nhân dân để cùng chăm sóc, bảo vệ từng mầm xanh trên đảo.

Chung sức vun trồng những mầm xanh

Hành trình xanh hóa Trường Sa không chỉ có dấu ấn của những người lính mà còn là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của nhân dân sinh sống trên các đảo.

Từ lựa chọn giống cây phù hợp, cải tạo đất, tiết kiệm nước tưới đến chăm sóc, bảo vệ cây trồng, quân và dân cùng chia sẻ công việc, hỗ trợ nhau khắc phục những thiệt hại do thời tiết gây ra. Tình đoàn kết quân dân vì thế được vun đắp từ những hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo cùng chung tay trồng, chăm sóc cây xanh, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Chị Nguyễn Thị B, người dân trên đảo, cho biết, để có được màu xanh như hôm nay là sự chung sức của cả quân và dân. Bộ đội không chỉ trồng cây trong khuôn viên đơn vị mà còn hướng dẫn, hỗ trợ người dân chăm sóc cây xanh, cải tạo vườn rau và giữ gìn môi trường.

Mỗi khi cây bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, gió bão, mọi người lại cùng nhau khắc phục, trồng lại và chăm sóc. Chính sự sẻ chia ấy giúp người dân thêm gắn bó với đảo, vững tin và quyết tâm xây dựng Trường Sa ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Đối với những chiến sĩ trẻ lần đầu thực hiện nhiệm vụ tại đảo, việc chăm sóc cây xanh cũng trở thành trải nghiệm đặc biệt, giúp họ hiểu hơn về giá trị của sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm đối với nơi mình đang công tác.

Những mầm xanh đang vươn lên trong nắng gió Trường Sa.

Binh nhất Nguyễn Văn C, chiến sĩ đảo Đá Nam, cho biết, thời gian đầu, việc trồng cây gặp nhiều khó khăn do cây dễ khô héo, gãy đổ bởi gió mạnh và hơi muối biển. Được sự hướng dẫn của chỉ huy và giúp đỡ của đồng đội, các chiến sĩ từng bước tìm ra cách chăm sóc phù hợp.

Người tưới nước, người vun gốc, người che chắn cây non, mỗi người một việc nhưng cùng chung mục tiêu giữ cho đảo thêm xanh. Nhìn những cây xanh từng ngày bén rễ, đâm chồi, các chiến sĩ cảm thấy vui và tự hào, coi đó là động lực để tiếp tục nỗ lực xây dựng đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Gửi sức sống từ những mầm cây

Đằng sau những tán cây xanh tốt hôm nay là công sức, mồ hôi và cả những lần trồng cây thất bại nhưng không nản lòng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Mỗi cây xanh được chăm sóc, bảo vệ không chỉ góp phần tạo cảnh quan, cải thiện môi trường sinh hoạt mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.

Những cây giống được ươm trồng chăm sóc tại vườn ươm.

Trong điều kiện xa đất liền, thiên nhiên khắc nghiệt, màu xanh trên đảo còn là biểu tượng của sức sống, niềm tin và ý chí bám trụ. Đó là kết quả của tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, sự gắn bó giữa những người lính với nhân dân và tình yêu dành cho biển, đảo quê hương.

Xanh hóa Trường Sa vì thế không đơn thuần là hoạt động trồng cây, tăng gia sản xuất mà còn là hành trình xây dựng môi trường sống bền vững, vun đắp tình đoàn kết quân dân và nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, xây dựng biển đảo.

Mỗi mầm xanh vươn lên giữa trùng khơi là biểu tượng cho sức sống, ý chí và quyết tâm xây dựng quần đảo Trường Sa ngày càng xanh, đẹp.

Mỗi mầm xanh vươn lên giữa trùng khơi là một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của Trường Sa, cho quyết tâm bám đảo, giữ đảo và xây dựng đảo ngày càng vững mạnh. Từ những việc làm bình dị hôm nay, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang góp phần tạo dựng diện mạo mới cho quần đảo, để Trường Sa không chỉ vững vàng giữa biển trời mà còn ngày càng xanh tươi, tràn đầy sức sống.