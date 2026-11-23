Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhiều hoạt động thiết thực được triển khai tại các đơn vị và đảo thuộc đặc khu Trường Sa, với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, công chức, giáo viên và người dân địa phương.

Các hoạt động diễn ra đa dạng, gắn với đời sống sinh hoạt và nhiệm vụ của quân, dân trên đảo. Trong đó, chú trọng vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư; tổ chức học tập truyền thống, giới thiệu sách, tìm hiểu văn hóa qua sách báo; thi vẽ tranh, luyện tập và biểu diễn dân vũ, liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao.

Cán bộ, chiến sĩ, người dân đảo Sinh Tồn tại không gian sách chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà công chức, giáo viên và các hộ dân trên địa bàn. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.

Để các hoạt động được triển khai đồng bộ, thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xác định nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm địa bàn đất liền và từng đảo.

Chỉ huy đảo Trường Sa tặng quà cho các hộ dân nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Việc lan tỏa các giá trị văn hóa được gắn với xây dựng môi trường văn hóa quân sự, thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, cán bộ, công chức, giáo viên và Nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đưa hoạt động văn hóa trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng.

Chỉ huy đảo Trường Sa tặng quà cho công chức UBND đặc khu Trường Sa.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa được khơi dậy; đời sống tinh thần của quân và dân trên đảo ngày càng phong phú, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biển, đảo của Tổ quốc.