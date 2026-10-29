Trương Quỳnh Anh cạnh tranh nhan sắc với Phạm Băng Băng

Mới đây, Trương Quỳnh Anh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh theo trào lưu biến hóa thành nữ thần bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Kèm theo loạt ảnh, nữ diễn viên hài hước viết: “Mấy bà có tui cũng phải cóooooo”. Màn bắt trend nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi hình tượng mới của cô được đặt cạnh bức ảnh nữ thần đang viral của Phạm Băng Băng.

Trong bộ ảnh được tạo bằng AI, Trương Quỳnh Anh xuất hiện với diện mạo lộng lẫy, đường nét gương mặt sắc sảo cùng thần thái cuốn hút. Tạo hình mang màu sắc thần thoại giúp nữ diễn viên có vẻ ngoài khác biệt so với hình ảnh thường ngày. Từ trang phục, phụ kiện đến ánh sáng và cách xử lý tổng thể, tất cả tạo cảm giác như một nhân vật bước ra từ thế giới cổ tích.

Trương Quỳnh Anh khiến netizen 'đúng hình mất 5s' với hình tượng nữ thần. Ảnh: FBNV

Điểm đáng chú ý là dù được công nghệ hỗ trợ biến hóa, hình ảnh vẫn giữ lại những đường nét quen thuộc của Trương Quỳnh Anh. Nhan sắc ngọt ngào vốn có được kết hợp với phong cách trang điểm sắc sảo, tạo nên diện mạo vừa quyến rũ vừa có phần huyền bí. Màn đu trend của nữ diễn viên vì thế nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Trào lưu tạo hình nữ thần bằng AI đang được nhiều người dùng mạng xã hội hưởng ứng. Sức hút của xu hướng này bắt nguồn từ bức ảnh Phạm Băng Băng do người hâm mộ sử dụng AI tạo ra, gây chú ý nhờ diện mạo lộng lẫy và thần thái sang trọng.

Trong hình ảnh viral, nữ diễn viên Trung Quốc khoác lên mình tạo hình mang màu sắc thần thoại, với những chi tiết trang phục cầu kỳ và cách trang điểm tôn lên đôi mắt sắc sảo. Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, trở thành nguồn cảm hứng để nhiều người thử nghiệm những phiên bản nữ thần của riêng mình.

Trend được tạo từ tấm hình viral của Phạm Băng Băng.

Tại Việt Nam, nhiều gương mặt quen thuộc như MC Hoàng Oanh, Midu, diễn viên Thùy Anh và người mẫu Ngọc Ánh cũng nhập cuộc. Mỗi người mang đến một hình tượng riêng, từ vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng đến phong cách quyền lực, bí ẩn. Không cần thực hiện một buổi chụp hình chuyên nghiệp, người dùng vẫn có thể sở hữu những khung hình được xử lý công phu nhờ các công cụ AI.

Trương Quỳnh Anh cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng này. Cách cô chia sẻ hình ảnh cùng lời nhắn hài hước cho thấy sự hào hứng với trào lưu đang được bàn luận trên mạng xã hội. Sự hưởng ứng của các nghệ sĩ cũng góp phần khiến xu hướng lan tỏa rộng hơn, thu hút thêm nhiều người dùng tham gia.

Trương Quỳnh Anh là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và tham gia các chương trình truyền hình. Qua thời gian, nữ nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung cùng phong cách gần gũi trên mạng xã hội.

Việc thử nghiệm hình ảnh bằng AI mang đến cho Trương Quỳnh Anh cơ hội làm mới diện mạo theo cách nhẹ nhàng, không cần thay đổi phong cách ngoài đời. Nếu hình ảnh thường ngày của cô gắn với nét nữ tính, ngọt ngào, phiên bản nữ thần lại nhấn mạnh sự sắc sảo và vẻ đẹp có phần siêu thực.

Trương Quỳnh Anh sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, ngọt ngào. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, sức hút của trào lưu không chỉ nằm ở việc tạo ra những bức ảnh đẹp. Công nghệ AI còn cho phép người dùng khám phá nhiều phong cách khác nhau, biến những ý tưởng vốn khó thực hiện trong thực tế thành hình ảnh trực quan chỉ với vài thao tác. Tuy nhiên, khi sử dụng các ứng dụng tạo ảnh, người dùng cũng cần lưu ý đến quyền riêng tư, chính sách lưu trữ hình ảnh và chi phí nếu tính năng yêu cầu trả phí.

Với màn bắt trend lần này, Trương Quỳnh Anh góp thêm một hình tượng mới vào trào lưu nữ thần AI đang được yêu thích. Màn so sánh nhan sắc với Phạm Băng Băng mang tính vui vẻ trên mạng xã hội, nhưng cũng cho thấy sức hút của công nghệ khi giúp các nghệ sĩ thỏa sức thử nghiệm những diện mạo mới lạ.