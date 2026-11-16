Trương Quốc Vinh - Trương Mạn Ngọc: Những lần kết hợp đáng nhớ

Trong giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Hong Kong, Trương Quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc là hai gương mặt nổi bật với phong cách diễn xuất riêng biệt. Một người sở hữu vẻ ngoài lãng tử, khả năng thể hiện những nhân vật có nội tâm phức tạp; người còn lại ghi dấu bằng nét đẹp thanh lịch cùng lối diễn xuất tinh tế. Dù không trở thành cặp đôi màn ảnh thường xuyên, cả hai từng có ba lần góp mặt trong những tác phẩm đáng chú ý, tạo nên những dấu ấn riêng trong sự nghiệp.

Năm 1990, Trương Quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc lần đầu gây chú ý khi cùng xuất hiện trong Ngày tháng năm ấy (Days of Being Wild) của đạo diễn Vương Gia Vệ. Bộ phim xoay quanh Yuddy, chàng trai đào hoa do Trương Quốc Vinh thủ vai, luôn mang trong mình cảm giác trống trải và ám ảnh về nguồn gốc gia đình. Trong khi đó, Trương Mạn Ngọc hóa thân thành Tô Lệ Trân, cô gái đem lòng yêu Yuddy nhưng phải chịu đựng sự lạnh lùng và những tổn thương từ mối quan hệ này.

Trương Quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc lần đầu kết hợp dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Sự kết hợp của hai diễn viên tạo nên một câu chuyện tình buồn với nhiều khoảng lặng. Trương Quốc Vinh thể hiện thành công hình ảnh chàng trai bất cần, quyến rũ nhưng cô độc, còn Trương Mạn Ngọc chinh phục khán giả bằng nét diễn dịu dàng, kín đáo. Tác phẩm không chỉ trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Vương Gia Vệ mà còn giúp Trương Quốc Vinh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 10.

Ba năm sau, cả hai tiếp tục có dịp đứng chung khung hình trong Đông Thành Tây Tựu (The Eagle Shooting Heroes, 1993) của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ. Đây là bộ phim hài võ hiệp quy tụ dàn sao đình đám gồm Lâm Thanh Hà, Lương Triều Vỹ, Lương Gia Huy, Trương Học Hữu và Lưu Gia Linh. Trương Quốc Vinh đảm nhận vai Hoàng Dược Sư, trong khi Trương Mạn Ngọc xuất hiện với vai Quốc sư.

So với không khí trầm buồn của Ngày tháng năm ấy, bộ phim mang đến màu sắc hoàn toàn khác với những tình huống hài hước, lối kể chuyện phóng đại và cách xây dựng nhân vật đầy ngẫu hứng. Sự góp mặt của hai ngôi sao trong tác phẩm cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt, đặc biệt khi họ bước ra khỏi những hình tượng quen thuộc trên màn ảnh. Bộ phim cũng có hoàn cảnh sản xuất khá đặc biệt khi được thực hiện trong giai đoạn dự án Đông Tà Tây Độc gặp khó khăn về kinh phí và tiến độ.

Đến năm 1994, Trương Quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc tiếp tục tái hợp trong Đông Tà Tây Độc (Ashes of Time), cũng do Vương Gia Vệ đạo diễn. Trong phim, Trương Quốc Vinh đảm nhận vai Âu Dương Phong, người sống giữa sa mạc và làm trung gian cho những kẻ muốn thuê sát thủ. Trương Mạn Ngọc vào vai người phụ nữ từng có mối tình sâu đậm với nhân vật này, nhưng sau đó trở thành chị dâu của anh.

Trương Quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc thử sức với màu sắc hài võ hiệp trong Đông Thành Tây Tựu.

Dù không có quá nhiều phân cảnh tương tác trực tiếp, cả hai vẫn góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện. Nếu Trương Quốc Vinh thể hiện hình ảnh người đàn ông bị giằng xé giữa ký ức và hiện tại, Trương Mạn Ngọc lại mang đến nét buồn bã của một người phụ nữ mắc kẹt trong mối tình dang dở. Tác phẩm gây ấn tượng bởi cách kể chuyện phi tuyến tính, hình ảnh giàu tính nghệ thuật và những suy tư về tình yêu, sự cô độc.

Nhìn lại ba lần kết hợp, Trương Quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc không cần xuất hiện quá nhiều bên nhau để tạo nên dấu ấn. Từ chuyện tình nhiều day dứt đến những câu chuyện kiếm hiệp mang màu sắc hài hước, cả hai đã góp phần làm nên sức hấp dẫn của điện ảnh Hong Kong trong thập niên 1990. Đây cũng là những tác phẩm đáng nhớ khi nhìn lại hành trình nghệ thuật của hai biểu tượng màn ảnh một thời.