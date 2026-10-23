Trường Quốc Học – Huế kỷ niệm 130 năm thành lập

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế; Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; ông Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố và ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các thế hệ nhà giáo, cựu học sinh và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Lễ kỷ niệm là dấu mốc ý nghĩa, ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố và ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng bức trướng cho Trường Quốc Học – Huế. (Ảnh: UBND TP Huế)

130 năm vun đắp truyền thống hiếu học

Được thành lập ngày 23/10/1896 dưới triều vua Thành Thái, Trường Quốc Học – Huế đã trải qua 130 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với những chặng đường lịch sử của dân tộc. Từ mái trường bên dòng sông Hương, nhiều thế hệ học sinh đã được bồi dưỡng tri thức, nhân cách, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, có những đóng góp quan trọng cho quê hương, đất nước.

Trong dòng chảy lịch sử, Quốc Học – Huế gắn liền với tên tuổi nhiều nhà lãnh đạo, nhà cách mạng, nhà khoa học và nhà văn hóa tiêu biểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng; các nhà cách mạng Trần Phú, Hà Huy Tập; nhà khoa học Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu, nhà thơ Tố Hữu cùng nhiều thế hệ học sinh ưu tú khác.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa tri ân cho các thầy, cô qua các thời kỳ. (Ảnh: UBND TP Huế)

Tiếp nối truyền thống hiếu học, thầy và trò nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, đạt nhiều thành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế và các sân chơi trí tuệ uy tín. Qua đó, nhà trường từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục chất lượng cao tiêu biểu, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho thành phố Huế và cả nước.

Đối với Huế, Quốc Học không chỉ là một ngôi trường giàu truyền thống mà còn là một phần quan trọng trong di sản giáo dục, văn hóa và tinh thần của vùng đất Cố đô. Những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ đã góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, sự trân trọng tri thức và khát vọng vươn lên trong cộng đồng.

Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế nhấn mạnh, kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân các thế hệ đi trước mà còn đặt ra trách nhiệm trong việc tiếp nối, phát huy truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: UBND TP Huế)

Trong bối cảnh tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng, việc phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa thiết thực đối với tương lai của thành phố và đất nước.

Ông Nguyễn Đình Trung đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa truyền thống Quốc Học; chú trọng giáo dục lòng yêu nước, nhân cách, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho học sinh. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng lực học sinh; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo có chuyên môn cao, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM; mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học trong nước, quốc tế. Cùng với đó, tăng cường kết nối các thế hệ cựu học sinh, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân nhằm huy động nguồn lực trí tuệ, hỗ trợ học sinh trong học tập, nghiên cứu, hướng nghiệp và phát triển năng lực sáng tạo.

Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. (Ảnh: UBND TP Huế)

Bí thư Thành ủy Huế cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, kiến trúc và cảnh quan của Quốc Học gắn với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, năng động, hội nhập. Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải pháp phù hợp, tạo điều kiện để nhà trường phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện tốt sứ mệnh bồi dưỡng nhân tài.

Dịp này, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, ghi nhận những thành tích, đóng góp của nhà trường trong sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục, đào tạo.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. (Ảnh: UBND TP Huế)

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra từ ngày 22 đến 24/10, nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức như triển lãm chuyên đề về hành trình 130 năm của nhà trường, hội trại cựu học sinh, giao lưu thể thao, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và hội thảo chuyên môn.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Quốc Học – Huế, 130 năm một dòng chảy” góp phần tái hiện những dấu ấn nổi bật trong lịch sử hình thành, phát triển của nhà trường, đồng thời kết nối các thế hệ thầy cô, cựu học sinh và học sinh hôm nay, tiếp thêm động lực để Quốc Học – Huế tiếp tục khẳng định vị thế trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.