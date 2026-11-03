Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) lên tiếng về các vi phạm trong Kết luận thanh tra

Lý giải về tính pháp lý của chứng nhận kiểm định và mức thu học phí

Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 3989/TB-TTCP ngày 26/10/2026, Thanh tra Chính phủ xác định trường Quản trị và Kinh doanh đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-QT&KD vào ngày 3/2/2023 và thực hiện thu học phí năm học 2023 - 2024 trái quy định đối với tám chương trình đào tạo chưa đạt kiểm định chất lượng và chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.

Cụ thể, nhà trường đã thu từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng đối với bậc cử nhân (mức trần quy định của Chính phủ là 3,125 triệu đồng/tháng); thu từ 6,75 đến 7,5 triệu đồng/tháng đối với trình độ thạc sĩ (quy định là 4,6875 triệu đồng/tháng) và 11 triệu đồng/tháng đối với trình độ tiến sĩ (quy định là 7,8125 triệu đồng/tháng). Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra tồn tại trong việc sử dụng kết quả kiểm định của tổ chức nước ngoài chưa được công nhận hoạt động tại Việt Nam.

Phản hồi về vấn đề này trong thông cáo đăng tải ngày 2/11, trường Quản trị và Kinh doanh cho biết, bốn chương trình cử nhân và bốn chương trình sau đại học của trường đã được tổ chức kiểm định quốc tế ACQUIN (CHLB Đức) đánh giá theo bộ tiêu chuẩn ESG của châu Âu từ năm 2023. Kết quả này đã được Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD - ĐT) ghi nhận và công bố trong danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận chất lượng vào tháng 10 và tháng 12 năm 2023.

Tuy nhiên, theo thông tin từ chính nhà trường, trong thời gian trường Quản trị và Kinh doanh triển khai kiểm định, tổ chức ACQUIN mới đang thực hiện các thủ tục pháp lý và chỉ chính thức được Bộ GD - ĐT công nhận hoạt động tại Việt Nam theo Quyết định số 138/QĐ-BGDĐT vào ngày 9/1/2024. Như vậy, tại thời điểm nhà trường ban hành quyết định thu học phí vào tháng 2 năm 2023, tổ chức kiểm định này chưa có quyết định công nhận hoạt động chính thức tại Việt Nam từ Bộ GD - ĐT. Phía nhà trường thông tin thêm, đến năm 2025, các chương trình đào tạo nêu trên tiếp tục được ACQUIN xác nhận đáp ứng yêu cầu và gia hạn chứng nhận đến năm 2029 và 2030.

Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) lên tiếng về các vi phạm trong Kết luận thanh tra. Ảnh: HSB

Về mức thu học phí, trường Quản trị và Kinh doanh lý giải rằng, theo quy định của Chính phủ, các chương trình đào tạo đại học đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng được quyền tự xác định mức thu thay vì áp dụng mức trần đại trà do Nhà nước quy định. Nhà trường khẳng định, đề án mở chương trình đào tạo đã được ĐHQG Hà Nội phê duyệt, gắn với yêu cầu đầu tư đội ngũ giảng viên, điều kiện học tập với 100% chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh từ năm thứ hai trở đi và được công bố công khai trong mỗi kỳ tuyển sinh. Dù vậy, trong thông cáo, nhà trường chưa đề cập đến nội dung “chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật” mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận.

Thông tin về quỹ học bổng và những sai phạm chưa được đề cập

Liên quan đến quỹ học bổng, Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, trong giai đoạn 2021 - 2024, trường Quản trị và Kinh doanh là một trong tám trường thuộc ĐHQG Hà Nội chưa trích lập đủ tỷ lệ tối thiểu 8% từ nguồn thu học phí để lập quỹ học bổng khuyến khích học tập theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP. Đồng thời, trường đã sử dụng 742,29 triệu đồng từ quỹ học bổng khuyến khích học tập để chi cho các nội dung của quỹ khác (chi hỗ trợ học sinh, sinh viên, chi ủng hộ khuyến học), không đúng với quy định - quỹ này chỉ dùng để cấp học bổng dựa trên kết quả học tập, rèn luyện.

Trong thông cáo phát đi, trường Quản trị và Kinh doanh không phản hồi trực tiếp về số liệu trích lập thiếu hay khoản chi 742,29 triệu đồng sai mục đích quỹ. Nhà trường thông tin khái quát rằng, nguồn lực học bổng được chủ động bố trí trong khuôn khổ tự chủ tài chính nhằm khuyến khích nỗ lực học tập và đồng hành cùng sinh viên khó khăn. Bên cạnh học bổng theo kết quả học tập và rèn luyện, từ năm học 2024 - 2025, trường triển khai thêm chính sách học bổng dành cho sinh viên là con, cháu thương binh, liệt sĩ các thời kỳ.

Đáng chú ý, ngoài ba nội dung về kiểm định, học phí và học bổng, nhiều vi phạm hành chính và tồn tại khác tại trường Quản trị và Kinh doanh được nêu trong Thông báo Kết luận thanh tra số 3989/TB-TTCP vẫn chưa được nhà trường giải trình cụ thể trong lần lên tiếng này.

Kết lại thông cáo, trường Quản trị và Kinh doanh cho biết, trên tinh thần cầu thị, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các kết luận, ý kiến và yêu cầu của cơ quan quản lý để tiếp tục hoàn thiện hoạt động quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học. Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Bộ GD - ĐT chỉ đạo ĐHQG Hà Nội khẩn trương rà soát điều kiện thành lập của trường Quản trị và Kinh doanh, đồng thời yêu cầu các đơn vị báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, quyết định xử lý trách nhiệm và kết quả xử lý kinh tế trong vòng 60 ngày kể từ ngày công khai kết luận.