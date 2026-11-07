Trường Quân sự Quân khu 5 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Dự buổi tuyên truyền, về phía Nhà trường có Đảng ủy viên Quân khu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường, Đại tá Đặng Văn Trụ; Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Ban Giám hiệu; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị cùng đông đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ và hạ sĩ quan, binh sĩ khung Nhà trường. Về phía Viện kiểm sát quân sự Khu vực 51 có Viện trưởng, Trung tá Phan Tấn Bông dự và trực tiếp tham gia báo cáo chuyên đề.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi tuyên truyền, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Khu vực 51 đã thông báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trong lực lượng vũ trang và trên địa bàn Quân khu thời gian vừa qua; phân tích những nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, đồng thời làm rõ các giải pháp phòng ngừa. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với tình hình thực tiễn, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; chủ động nhận diện, phòng tránh những hành vi vi phạm, không để phát sinh vi phạm từ những nguyên nhân chủ quan, nhỏ lẻ.

Buổi tuyên truyền là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường; góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chính quy, kỷ luật nghiêm minh. Qua đó, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ và học viên tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, lấy việc chấp hành pháp luật, kỷ luật làm nền tảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.