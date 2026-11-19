UBND xã Trường Phú triển khai chiến dịch “100 ngày đêm cao điểm chuẩn hoá, số hoá tài liệu tồn đọng” - Ảnh: H.T

Hiện khối lượng tài liệu tồn đọng được hình thành trong quá trình hoạt động của UBND 3 xã cũ, gồm: Mai Thủy, Trường Thủy và Phú Thủy, ước tính khoảng 143,3m tài liệu, tương đương 237 thùng và 45 bao. Phần lớn số tài liệu này chưa được chỉnh lý, sắp xếp theo quy định.

Chiến dịch được triển khai đến hết ngày 30/1/2027. Trong đó, xã Trường Phú phấn đấu hoàn thành chỉnh lý sơ bộ 100% tài liệu tồn đọng; chỉnh lý hoàn chỉnh tối thiểu 20% và số hóa ít nhất 10% khối lượng tài liệu đủ điều kiện. Đồng thời, địa phương sẽ di chuyển toàn bộ hồ sơ lưu trữ đến địa điểm gần trụ sở UBND xã, bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác và sử dụng.

Hiện, UBND xã Trường Phú đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức huy động nhân lực, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, đúng quy trình và thời hạn đề ra.