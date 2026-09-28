Trưởng phòng thuế bị bắt vì nhận hối lộ 550 triệu đồng

Ngày 28/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lộc Thị Hồng (SN 1970, trú phường Kỳ Lừa) về tội Nhận hối lộ.

Bị can Lộc Thị Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo cơ quan công an, Hồng từng giữ chức Trưởng phòng Kê khai - kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2021. Hiện, bị can là Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả điều tra xác định, tháng 11/2020, Đỗ Kim Nhung (SN 1979, kế toán Công ty Golden Sun) giới thiệu Hứa Thúy Hằng (SN 1983, Giám đốc Công ty Golden Sun) đến nhà Hồng để nhờ tạo điều kiện, giúp đỡ trong việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đỗ Kim Nhung bị khởi tố về tội môi giới hối lộ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Hằng đã 5 lần đưa hối lộ cho Hồng với tổng số tiền 550 triệu đồng. Số tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt được xác định gần 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Kim Nhung về tội Môi giới hối lộ.

Khám xét nơi làm việc của bà Lộc Thị Hồng. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, Hứa Thúy Hằng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Lộc Thị Hồng và Đỗ Kim Nhung, thu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan và truy thu toàn bộ số tiền hối lộ.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.