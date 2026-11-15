Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc: Kiến tạo tri thức, khẳng định vị thế

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Với bề dày truyền thống, cùng thành tích trong giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi và gìn giữ bản sắc văn hóa, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tiếp tục khẳng định vị thế là lá cờ đầu trong đào tạo, nuôi dưỡng tri thức và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ vùng cao.

Vững vàng chất lượng giáo dục, nổi bật thành tích mũi nhọn

Bước vào năm học 2025 - 2026, dù gặp khó khăn do đổi mới tổ chức quản lý, triển khai dự án cơ sở vật chất và phân tán địa điểm học tập, sinh hoạt, nhà trường vẫn luôn duy trì nền nếp, bảo đảm chất lượng dạy học và chăm lo đời sống học sinh.

Kết quả, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,88%. Trong 2.430 học sinh được đánh giá, 81,23% đạt mức Tốt về học tập, 99,51% đạt mức Tốt về rèn luyện. Ở hệ dự bị đại học, 225 học sinh hoàn thành chương trình được chuyển tiếp vào các trường đại học, học viện, đạt 100% số đủ điều kiện.

Giáo dục mũi nhọn của nhà trường ghi dấu ấn với 23 giải học sinh giỏi Quốc gia, gồm 1 giải Nhất, 7 giải Nhì, 9 giải Ba và 6 giải Khuyến khích, là thành tích nổi bật trong khoảng hai thập niên trở lại đây. Bên cạnh đó, học sinh nhà trường còn giành 358 giải cấp tỉnh, 27 huy chương tại Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX và 21 giải, huy chương tại kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Trong nghiên cứu khoa học, học sinh đạt 2 giải Nhì tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia và 2 huy chương Vàng tại cuộc thi khoa học, sáng tạo quốc tế năm 2026 ở Hàn Quốc. Những kết quả này phản ánh hiệu quả trong việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng, đồng thời khẳng định tiềm năng trí tuệ của học sinh vùng cao.

Bồi dưỡng trí tuệ, gìn giữ bản sắc văn hóa

Phổ thông Vùng cao Việt Bắc Việt Bắc - Nơi nuôi dưỡng thế hệ tương lai của miền núi phía Bắc

Không dừng lại ở những kiến thức trên sách vở, nhà trường còn luôn chú trọng việc giáo dục nhân cách, văn hóa truyền thống và niềm tự hào về nguồn cội. Các hoạt động sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ Hát Then, Hội chợ Tết Vùng cao, trải nghiệm lịch sử và thực hành văn hóa truyền thống, đã tạo nên một môi trường giáo dục giàu bản sắc, giúp học sinh vừa tiếp cận tri thức hiện đại vừa trân trọng giá trị dân tộc.

Hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm công dân cũng được đẩy mạnh. Trong năm học 2025 - 2026, toàn trường có 32 học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kết hợp giữa tri thức, đạo đức và bản sắc tạo nền tảng để các em tự tin hội nhập và cống hiến.

Đổi mới quản trị, phát triển đội ngũ

Sắc Màu Văn hóa dân tộc dưới mái trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, nhà trường đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy. Năm học 2025 - 2026, 100% giáo viên nhà trường đã tham gia bồi dưỡng về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và được cấp chứng chỉ. Học bạ điện tử, hồ sơ số, chữ ký số và các nền tảng quản lý giáo dục góp phần trong việc nâng cao hiệu quả điều hành, tính minh bạch.

Năm học vừa qua Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có 166 giáo viên, trong số đó có 120 người có trình độ thạc sĩ, 10 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 22 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đây chính là lực lượng nòng cốt đổi mới phương pháp dạy học, phát triển tư duy độc lập và năng lực sáng tạo cho học sinh nhà trường.

Kiến tạo nền tảng phát triển giai đoạn mới

Bước vào năm học 2026 - 2027, nhà trường xác định chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, tiếp tục nâng cao giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn và hiện đại hóa quản trị.

Trọng tâm là phối hợp hoàn thiện dự án đầu tư cơ sở vật chất khởi công từ tháng 01/2026, chuẩn bị tiếp nhận, sử dụng khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Nhà trường đồng thời tăng cường giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, trải nghiệm và hướng nghiệp.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợp của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng hành của phụ huynh và xã hội, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập, nhà trường quyết tâm viết tiếp những trang sử vẻ vang, khẳng định vị thế và sứ mệnh ươm mầm tri thức, chắp cánh khát vọng cho các thế hệ học sinh vùng cao.