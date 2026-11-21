Những ca từ trong trẻo, gần gũi của tuổi học trò được cô trò cùng cất lên trong chương trình.

Không chỉ là một ngày lễ, chương trình cũng là dịp để mỗi "cư dân nhí" Trường Phổ thông Phùng Hưng cùng nhìn lại chặng đường đã qua – nơi có những bài giảng tận tâm, sự kiên nhẫn dìu dắt của thầy cô và những bước trưởng thành từng ngày của học trò.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:

Thầy Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc chương trình và nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được thầy trò cùng chuẩn bị và biểu diễn trên sân khấu chính.

Nghề giáo được ví như "nghề trồng người" bởi sản phẩm tạo ra là những thế hệ quyết định tương lai của đất nước.

Các em học sinh trong bộ võ phục biểu diễn tại chương trình.

Những tiết mục sâu lắng thể hiện tinh thần bất khuất, trung hậu của người phụ nữ Việt Nam.

Hướng tới thời đại mới, thầy và trò Trường Phổ thông Phùng Hưng quyết tâm ra sức thi đua dạy tốt - học tốt.

Nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn được các em học sinh tự tin thể hiện trên sân khấu.