Trường Phổ thông Phùng Hưng viết tiếp 'Hành trình tri ân' nhân dịp 20/11
Ngày 20/11, Trường Phổ thông Phùng Hưng (Sóc Sơn, Hà Nội) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với chủ đề "Hành trình tri ân".
Không chỉ là một ngày lễ, chương trình cũng là dịp để mỗi "cư dân nhí" Trường Phổ thông Phùng Hưng cùng nhìn lại chặng đường đã qua – nơi có những bài giảng tận tâm, sự kiên nhẫn dìu dắt của thầy cô và những bước trưởng thành từng ngày của học trò.
Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:
Các em học sinh trong bộ võ phục biểu diễn tại chương trình.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-pho-thong-phung-hung-viet-tiep-hanh-trinh-tri-an-nhan-dip-2011-post800369.html