Trường phổ thông nội trú vùng biên nỗ lực tiết giảm chi phí vận hành

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, tỉnh Điện Biên là một trong số 108 trường phổ thông nội trú vùng biên giai đoạn 1, đã đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trường có diện tích trên 5 ha, tại bản Na Vai, xã Sam Mứn. Thầy Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết với không gian rộng, chi phí vận hành sẽ rất lớn và trong một tháng vận hành đầu tiên, nhà trường đã phải tính toán nhiều giải pháp để có thể hoạt động hiệu quả nhất nhưng tiết kiệm nhất. Để thêm rực rỡ trong những ngày đầu tiên đón học sinh, trường đã treo cờ đỏ sao vàng khắp các dãy hành lang lớp học (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong tháng 8, giáo viên toàn trường được huy động để trồng 10.000 m2 cỏ lạc, tạo thảm xanh trong khuôn viên trường. Bên cạnh các cây lớn được chủ đầu tư trồng trong khuôn khổ dự án, trường đã huy động các mạnh thường quân hỗ trợ 1.000 cây nhỏ ươm trồng thêm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Sơn chăm chút cho cây hoa giấy mới trồng. Thay vì mua cả chậu cây trồng sẵn, để tiết kiệm chi phí, trường mua riêng cây của nhà vườn, đặt đúc chậu, thầy cô tự trồng. 60 chậu cây hoa giấy được đặt khắp khuôn viên trường. "Giá giảm 50 đến 70% so với mua cây trồng sẵn," thầy Sơn nói.

Những cây hoa giấy to hơn và rực rỡ hơn là những cây được mang về từ Trường Tiểu học Pom Lót. (Ảnh: Vietnam+)

Chậu cây nguyệt quế được mang về từ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh cây nguyệt quế lớn là những cây nguyệt quế nhỏ được trồng khắp khuôn viên. Thầy Sơn mong muốn hoa giấy và nguyệt quế sẽ là những cây cảnh chủ đạo, được trồng nhiều nhất ở trường. "Với kinh phí eo hẹp, phải tính kiểu 'con nhà nghèo', trồng từ cây nhỏ," thầy Sơn cười nói. (Ảnh: Vietnam+)

Trường được trang bị bể bơi, cây nước sạch tự động. Nhưng theo thầy Sơn, chi phí cho nước sạch cũng là một bài toán lớn khi tiền nước sẽ lên hàng chục triệu đồng mỗi tháng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong quá trình vận hành, thầy Sơn nhận thấy hệ thống lọc nước cho học sinh uống trực tiếp, đồng thời cũng sẽ thải ra một lượng nước lớn rất lãng phí trong khi đây vẫn là nước sạch mà nhà trường phải chi trả tiền mua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vì vậy, thầy Sơn đã cho lắp thêm bồn chứa nước thải sau lọc để tái sử dụng. (Ảnh: Vietnam+)

Lượng nước này sẽ được sử dụng để học sinh rửa bát, rửa tay chân sau khi ăn. (Ảnh: Vietnam+)

Khu đất trống rộng khoảng 5.000m2 đã được nhà trường lên luống để học sinh trồng rau, vừa phục vụ hoạt động giáo dục, vừa là nơi cung cấp nguồn rau sạch cho bếp ăn bán trú. Thầy Sơn dự kiến kinh phí mua rau sẽ được trả cho các lớp làm quỹ, giảm tiền đóng góp cho phụ huynh. (Ảnh: Vietnam+)

Để tiết kiệm tiền nước tưới nước cho khu trồng rau và hệ thống cây trong khắp khuôn viên trường, thầy Sơn đã lắp đặt 5 giếng khoan. Nguồn nước này dự kiến sẽ được lọc bằng bể lọc truyền thống để phục vụ một phần sinh hoạt cho học sinh và để vận hành bể bơi. Thầy Sơn cho hay, bể bơi với dung tích khoảng 240m2 nước, nếu sử dụng nước sạch thì sẽ phát sinh nguồn chi phí vận hành rất lớn. (Ảnh: Vietnam+)

﻿Theo thầy Sơn, việc tiết kiệm chi phí vận hành là rất quan trọng, đặc biệt là khi trường còn có thể phát sinh các chi phí khác, ví dụ như việc xây dựng thêm khu rửa bát cho học sinh vì khu này không có trong thiết ban đầu, hoặc phải mở rộng thêm khu vực để xe (phần mái tôn màu đậm hơn) bên cạnh phần nhà để xe được chủ đầu tư xây dựng vì chưa đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Nghị định 188/2026/NĐ-CP, trường nội trú vùng biên được Nhà nước cấp ngân sách vận hành với mức chi 100.000 đồng/học sinh/tháng; chi trả tiền điện, nước phục vụ sinh hoạt và học tập. (Ảnh: Vietnam+)

Được xây dựng theo tiêu chuẩn cao, các trường nội trú vùng biên là không gian học tập mơ ước của thầy và trò vùng cao, với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời góp phần giữ vững phên dậu vùng biên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)