Học sinh lớp 7 bị hành hung giữa lớp học. Ảnh cắt từ clip

Sáng ngày 28/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một học sinh nữ đứng cạnh bàn học, bị nhóm bạn chửi bới, yêu cầu quỳ xuống xin lỗi. Trong lúc nữ sinh đang nói lời xin lỗi, nhóm bạn liên tiếp dùng tay cấu, tát và dùng chân đạp vào mặt khi nữ sinh đang quỳ dưới bàn.

Theo báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra trước đó vào ngày 25/11 tại điểm trường Nậm Nhoóng, sau giờ ra chơi tiết 2, thuộc học sinh lớp 7A7 có hành vi đánh nhau và có học sinh quay video sự việc.

Qua xác minh, nhà trường xác định có 4 học sinh liên quan đến sự việc kể trên, trong đó có 3 thực hiện hành vi đánh bạn gồm: H.Q.T., L.T.H.T. và L.T.T.H. Nữ sinh bị đánh là em L.H.S.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp 7A7 và Tổng phụ trách Đội tiến hành xác minh sự việc, tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến và các học sinh có liên quan.

Nhà trường đã yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình, trình bày trung thực về diễn biến sự việc và trách nhiệm của bản thân. Đồng thời, nhà trường đã mời cha mẹ học sinh các em có liên quan và đại diện Tổ an ninh bản Nậm Nhoóng đến làm việc để cùng phối hợp giải quyết.

Sau khi nghe các em học sinh trình bày bản tường trình, ý kiến của phụ huynh và đại diện Tổ an ninh bản, Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách Đội đã trao đổi, phân tích tính chất, mức độ của vụ việc, chỉ rõ những hành vi chưa đúng của các em và thống nhất hướng giải quyết.

Qua buổi làm việc, các bên thống nhất: Các em học sinh có hành vi đánh bạn nhận thức được hành vi sai trái của mình, có trách nhiệm xin lỗi bạn và cam kết không tái phạm. Gia đình các học sinh liên quan đã trao đổi, thống nhất lập biên bản thỏa thuận, phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục, quản lý con em.

Phụ huynh cam kết thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, giáo dục các em về cách ứng xử, tinh thần đoàn kết, tôn trọng và không sử dụng bạo lực trong trường học.

Nhà trường tiếp tục theo dõi, giáo dục các học sinh có liên quan; quan tâm động viên, ổn định tâm lý đối với em L.H.S., bảo đảm em được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện.

Đối với hành vi quay video, nhà trường tiếp tục làm rõ học sinh thực hiện, yêu cầu không chia sẻ, phát tán video lên mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông khi chưa được phép. Phối hợp với phụ huynh để kiểm soát, ngăn chặn việc phát tán hình ảnh gây ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý học sinh.

Theo đánh giá của nhà trường, đây là vụ việc học sinh có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và tâm lý của học sinh.

Mặc dù các em còn ở lứa tuổi thiếu niên, nhận thức và khả năng kiểm soát hành vi còn hạn chế, nhưng hành vi đánh bạn và quay video sự việc là không phù hợp với nội quy trường học, cần được giáo dục, nhắc nhở và xử lý nghiêm túc theo quy định.

Nhà trường xác định đây là sự việc cần được nhìn nhận nghiêm túc, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh.

Biện pháp khắc phục, ngăn ngừa học sinh

Để tránh xảy ra những vụ việc tương tự, nhà trường đề ra các biện pháp sau: Đối với học sinh vi phạm, tổ chức giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu kiểm điểm và cam kết sửa chữa khuyết điểm; xem xét hình thức xử lý phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm và quy định hiện hành.

Đối với giáo viên chủ nhiệm, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm lý, các mối quan hệ giữa học sinh trong lớp; kịp thời phát hiện, hòa giải những mâu thuẫn phát sinh, không để sự việc nhỏ trở thành xung đột lớn.

Riêng đối với Ban Giám hiệu và Tổng phụ trách Đội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát học sinh trong các giờ ra chơi, thời gian chuyển tiết và các hoạt động tập thể. Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, văn hóa ứng xử và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và lực lượng an ninh tại địa bàn để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực học đường.