Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Avương hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Avương tổ chức lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: HIỀN THÚY

Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò của việc học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; đồng thời khuyến khích mỗi cá nhân chủ động học tập, rèn luyện và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới.

Thầy giáo Trần Hữu Nhất, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Avương cho biết, trong khuôn khổ Tuần lễ, nhà trường tuyên truyền về ý nghĩa của việc học tập suốt đời; khuyến khích học sinh tham gia ngày hội đọc sách, giới thiệu sách và học liệu số, các chuyên đề kỹ năng số, an toàn trên môi trường mạng, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Nhà trường cũng tổ chức trưng bày, giới thiệu sách mới nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng thư viện trường học và thư viện lớp học.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Avương được học tập trong ngôi trường mới khang trang. Ảnh: HIỀN THÚY

Thông qua các hoạt động, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Avương hướng tới xây dựng môi trường học tập đa dạng, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tiếp cận, thực hành kỹ năng số, sử dụng công nghệ an toàn và hiệu quả. Từ đó, từng bước hình thành thói quen tự học, học tập thường xuyên và suốt đời.