Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh là ngôi trường đặc thù, nơi học sinh đến từ nhiều dân tộc cùng học tập và sinh hoạt. Bên cạnh nhiệm vụ trang bị kiến thức, nhà trường luôn chú trọng giáo dục ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường tổ chức tuyên truyền, giới thiệu tổng quan về các dân tộc trên địa bàn tỉnh; giáo dục học sinh về trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động tập thể: thi biểu diễn võ cổ truyền với sự tham gia của 15 lớp học, tạo không khí sôi nổi, hào hứng; thi kéo co giữa các khối lớp và không gian trưng bày của các câu lạc bộ về sản phẩm, hình ảnh, tư liệu theo từng chủ đề văn hóa, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống, phong tục, tập quán của các dân tộc.

Sôi nổi phần thi biểu diễn võ cổ truyền của các lớp.

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để học sinh giao lưu, trải nghiệm, tìm hiểu sự đa dạng, phong phú của văn hóa các dân tộc; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ và tiếp nối những giá trị truyền thống. Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực quan, nhà trường góp phần đưa giáo dục văn hóa dân tộc trở nên gần gũi, sinh động, gắn với môi trường học đường và đời sống của học sinh.