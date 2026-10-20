Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh hưởng ứng Chiến dịch 'Không một mình 2026 - Phòng, chống xâm hại trực tuyến'

Tại chương trình, cán bộ Phòng An ninh mạng tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn xâm hại trên không gian mạng, trong đó, hành vi dụ dỗ, thao túng tâm lý, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, đe dọa, phát tán hình ảnh riêng tư và xâm phạm quyền cá nhân; những tình huống thực tế được đưa ra phân tích giúp giáo viên, học sinh nhận diện nguy cơ, nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường số.

Chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình 2026 - Phòng, chống xâm hại trực tuyến” tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

Bên cạnh đó, học sinh được hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm soát việc chia sẻ hình ảnh, nội dung trên mạng xã hội; cách xử lý khi bị đe dọa, quấy rối hoặc phát hiện những dấu hiệu bất thường trong các mối quan hệ trực tuyến; những lưu ý về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cũng được chia sẻ, góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sử dụng Internet; hậu quả của hành vi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; xây dựng thói quen sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và có trách nhiệm.

Thông qua chương trình, góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ của cán bộ, giáo viên và học sinh trước những nguy cơ trên không gian mạng. Qua đó, lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giúp học sinh chủ động lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn, không để bản thân hoặc bạn bè phải đơn độc trước các hành vi xâm hại trực tuyến.