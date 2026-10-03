Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nam Quảng Trị kỷ niệm 40 năm thành lập

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: Đ.V

40 năm trước, ngày 7/10/1986, UBND tỉnh Bình Trị Thiên ban hành Quyết định số 1496/QĐ-UB thành lập Trường Thanh niên Dân tộc Bình Trị Thiên, tiền thân của Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị ngày nay.

Qua những đổi thay của quê hương, đất nước, nhà trường lần lượt mang những tên gọi khác nhau, chuyển địa điểm, đổi mới mô hình đào tạo; từ một ngôi trường còn nhiều thiếu thốn trở thành Trường PTDTNT tỉnh Quảng Trị và hiện nay là Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị. Dưới mái trường này, những học sinh đến từ những bản làng còn nhiều khó khăn đã có thêm tri thức, niềm tin và cơ hội để thay đổi tương lai.

Đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường - Ảnh: Đ.V

Đến nay, nhà trường có 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên; đội ngũ ngày càng được chuẩn hóa, nâng cao về trình độ và năng lực chuyên môn. Học sinh nhà trường đã đoạt 7 giải Nhất, 29 giải Nhì, 42 giải Ba và 49 giải Khuyến khích trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh; đoạt 19 giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh cùng nhiều thành tích đáng tự hào trong các hoạt động thể dục, thể thao.

Thầy giáo Nguyễn Thế Long, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nam Quảng Trị trình bày diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập trường - Ảnh: Đ.V

Từ mái trường này, có nhiều thế hệ học sinh Bru-Vân Kiều, Pa Kô và các dân tộc anh em đã nỗ lực học tập tại các giảng đường đại học, học viện, trở thành những cán bộ, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, những người lao động có tri thức, những người công dân có ích. Nhiều người đã trở về đóng góp, tiếp sức cho quê hương, bản làng nơi mình sinh ra.

Trong hành trình 40 năm, nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đó là niềm vinh dự lớn lao, là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Thừa ủy quyền, đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể nhà trường - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường - Ảnh: Đ.V

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, thay mặt các thế hệ cựu học sinh nhà trường đã phát biểu ôn lại những năm tháng học tập dưới mái trường Trường PTDTNT tỉnh Quảng Trị; đồng thời gửi gắm niềm tin và mong muốn các em học sinh tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên, đạt nhiều thành tích trong học tập để có tương lại tươi sáng.

Đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thay mặt các thế hệ cựu học sinh nhà trường phát biểu cảm tưởng - Ảnh: Đ.V

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương những thành quả đáng tự hào mà Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị gặt hái được trong chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy chất lượng giáo dục, vun đắp tình yêu thương và trách nhiệm với học sinh dân tộc thiểu số; mạnh dạn đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, ngoại ngữ, khoa học công nghệ, kỹ năng sống để mỗi học sinh khi rời xa mái trường này không chỉ có kiến thức mà còn có khát vọng vươn cao, vươn xa và năng lực làm chủ tương lai của mình, của đất nước.

Đồng chí Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Đ.V

Dịp này, Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị vinh dự được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác đào tạo và bảo vệ an ninh Tổ quốc; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026; bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi của nhà trường - Ảnh: Đ.V

Ban Tổ chức cũng trao tặng 32 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi của nhà trường.