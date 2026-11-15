Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Đình Lập kỷ niệm 50 năm thành lập

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; lãnh đạo xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Đình Lập và các xã lân cận, cùng đông đảo các thế hệ học sinh nhà trường.

Chương trình Nghệ thuật với chủ đề “Ngọn lửa giữa đại ngàn - Bản trường ca 50 năm” tại lễ kỷ niệm

Ngày 28/5/1976, Ủy ban Hành chính tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 338-QĐ/UB về việc thành lập Trường Thiếu nhi vùng cao cấp I và II Đình Lập. Năm học 1978–1979, trường có lớp học đầu tiên với 10 học sinh và 3 giáo viên. Từ khởi đầu khiêm tốn ấy, một hành trình bền bỉ gieo chữ đã mở ra.

Trải qua chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979 và nhiều lần chuyển địa điểm, nhà trường từng bước ổn định, phát triển thành trường phổ thông dân tộc nội trú. Đến ngày 20/7/2022, nhà trường được tổ chức lại thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Đình Lập.

Dẫu tên gọi, địa điểm và điều kiện hoạt động có đổi thay, sứ mệnh của nhà trường vẫn nhất quán, đó là tạo cơ hội học tập cho con em đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, bồi dưỡng nguồn nhân lực và gìn giữ bản sắc văn hóa nơi biên cương Tổ quốc. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động có ích, đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Hiện nay, nhà trường có 11 lớp với 351 học sinh và 44 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động. Năm học 2025–2026, tỷ lệ học sinh có kết quả học tập tốt đạt 46,1%, kết quả rèn luyện tốt đạt 91,7%. Giai đoạn 2022–2026, học sinh nhà trường đạt 94 giải học sinh giỏi văn hóa (trong đó có 66 giải cấp tỉnh), đạt 189 giải tại các cuộc thi, hội thi khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp bền bỉ, tâm huyết, đầy trách nhiệm của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh đối với nhà trường trong suốt 50 năm qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Đình Lập

Đồng chí đề nghị ngành giáo dục và đào tạo, các sở, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và tập thể nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo. Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; quan tâm hỗ trợ học sinh còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực, năng khiếu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác góp phần xây dựng và phát triển nhà trường nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường

Đồng thời, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống; tạo điều kiện để mỗi học sinh dân tộc thiểu số tiến bộ từng ngày, tự tin hội nhập và có khả năng tự lập, đóng góp cho gia đình, quê hương. Bên cạnh nhiệm vụ dạy học, nhà trường phải thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh, an toàn trường học và quản lý học sinh nội trú; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tình thương.

Cùng đó, nhà trường cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong quản lý; khai thác dữ liệu để theo dõi chất lượng giáo dục và kịp thời tháo gỡ khó khăn; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu giáo dục và sinh hoạt nội trú; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; thực hiện tốt chính sách đối với học sinh. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên phải thực sự nêu gương, trách nhiệm, tận tụy, lấy sự tiến bộ của học sinh và niềm tin của phụ huynh làm thước đo hiệu quả công việc.

Đối với các em học sinh, đồng chí mong muốn các em luôn trân trọng cơ hội được học tập dưới mái trường; chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng ước mơ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và không ngừng vươn lên bằng ý chí, tri thức và chính năng lực của mình, góp phần làm nên tương lai tốt đẹp của quê hương Lạng Sơn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng nhà trường 1 ti vi thông minh trị giá 90 triệu đồng; lãnh đạo nhà trường tặng quà tri ân các thế hệ nguyên hiệu trưởng, hiệu phó nhà trường qua các thời kỳ.