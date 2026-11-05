Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Cao Lộc đạt giải nhất Cuộc thi “Giới thiệu sách địa chí tỉnh Lạng Sơn” năm 2026

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các đội tham gia cuộc thi

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 7 đội thi đến từ các trường: THPT Chuyên Chu Văn An; THPT Việt Bắc; Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Cao Lộc; THPT Dân tộc nội trú tỉnh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh; THPT Hoàng Văn Thụ và THPT Cao Lộc.

Phần thi giới thiệu sách của trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Cao Lộc

Phần thi năng khiếu của Trường THPT Chuyên Chu Văn An

Phần thi giới thiệu sách của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Phần thi giới thiệu sách của Trường THPT Việt Bắc

Các đội trải qua 2 phần thi (tổng thời lượng 25 phút/đội) gồm: Giới thiệu sách (về lịch sử, danh nhân, di tích, lễ hội, văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Dao... của tỉnh); phần thi năng khiếu (thể hiện qua hát then, sli, lượn, múa dân tộc hoặc sân khấu hóa minh họa).

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội đã có sự đầu tư, chuẩn bị các phần thi công phu, thể hiện tinh thần chủ động tìm hiểu tri thức địa phương, góp phần truyền tải những thông điệp ý nghĩa về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá xứ Lạng trong đời sống đương đại.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất cho đội thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Cao Lộc

Đại diện Ban tổ chức trao giải nhì cho đội thi trường THPT Chuyên Chu Văn An và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh

Đại diện Ban Tổ chức trao giải ba cho các đội tham gia cuộc thi

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải chuyên đề cho các đội thi xuất sắc. Đội thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Cao Lộc đã xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi.

Các em học sinh được trao chứng nhận và phần thưởng danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2026

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trao chứng nhận và lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh trao phần thưởng cho 2 học sinh đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2026.

Thông qua cuộc thi, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, rèn luyện kỹ năng tra cứu tài liệu địa phương, đồng thời tạo sân chơi bổ ích để học sinh phát triển kỹ năng thuyết trình, sự tự tin và khả năng diễn đạt ngôn ngữ. Qua đó, giúp thế hệ trẻ thấu hiểu, trân trọng giá trị di sản, lịch sử, văn hóa của quê hương Lạng Sơn.