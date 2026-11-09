Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lũng Nặm ký kết phối hợp trong giai đoạn đầu vận hành

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp.

Tại hội nghị, đại diện hai đơn vị thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh; nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, thể dục thể thao; hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự lập, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng cho học sinh; quan tâm động viên, giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn...

Thông qua chương trình phối hợp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của người lính quân hàm xanh trong đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục ở khu vực biên giới; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, gắn kết tình quân dân, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo thế hệ trẻ và xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.