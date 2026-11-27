Toàn cảnh lễ ra mắt Câu lạc bộ Tiếng Xanh, nhiệm kỳ 2026–2027, tại Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh

Câu lạc bộ được thành lập với 4 ban chuyên môn gồm: Ban Tin tức với 11 thành viên; Ban Giải trí có 12 thành viên; Ban Xã hội - Môi trường có 19 thành viên và Ban Kỹ thuật có 10 thành viên.

Câu lạc bộ Tiếng Xanh, nhiệm kỳ 2026–2027, chính thức ra mắt

Câu lạc bộ Tiếng Xanh ra đời với định hướng xây dựng không gian học tập, sáng tạo và trải nghiệm dành cho học sinh yêu thích viết lách, truyền thông, báo chí, nghệ thuật và các hoạt động vì cộng đồng. Đặc biệt, thông qua kết nối với Tòa soạn Tiếng Xanh, các thành viên có cơ hội tiếp cận quy trình làm báo, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng sáng tạo nội dung và lan tỏa những câu chuyện đẹp trong đời sống học đường.

Tiết mục văn nghệ tạo không khí sôi nổi, vui tươi tại chương trình

Dịp này, đại diện UNICEF Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã chia sẻ, định hướng hoạt động, khuyến khích học sinh tự tin thể hiện tiếng nói, tích cực tham gia các hoạt động truyền thông và lan tỏa thông điệp ý nghĩa vì trẻ em, môi trường và cộng đồng.

Bà Đặng Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh, cho biết ý nghĩa của việc thành lập Câu lạc bộ Tiếng Xanh trong việc tạo môi trường học tập, trải nghiệm, giúp học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng đam mê sáng tạo, rèn luyện kỹ năng và từng bước trưởng thành qua các hoạt động thực tiễn.