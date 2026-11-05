Trường nội trú vùng biên nâng chất lượng dạy và học

Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ giúp học sinh các xã vùng biên giới có điều kiện học tập tốt hơn. Trong ảnh: Tiết học tin học của học sinh Trường PTNT TH và THCS Núa Ngam.

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Núa Ngam có 30 lớp với 1.018 học sinh từ khối 4 đến khối 9. Trên 96% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc thù này đặt ra yêu cầu nhà trường phải tổ chức dạy học phù hợp với năng lực, điều kiện tiếp cận kiến thức của từng nhóm học sinh, đồng thời chú trọng củng cố kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng lực cá nhân.

Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, giáo viên; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đội ngũ. Hiện trường có 65 giáo viên, 100% đạt chuẩn trình độ đào tạo, bảo đảm số lượng theo quy định. Cùng với bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh tự học vào buổi tối, giúp các em củng cố kiến thức, hình thành phương pháp học tập chủ động.

Thầy Phạm Trung Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Núa Ngam cho biết: Nhà trường chú trọng khảo sát, đánh giá, phân loại chất lượng học sinh ngay từ đầu năm học để có phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Những học sinh hạn chế về kiến thức, kỹ năng được giáo viên quan tâm hỗ trợ, bổ sung kịp thời. Công tác dự giờ, kiểm tra chuyên môn được tăng cường nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Không dừng lại ở hoạt động học tập trên lớp, nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vào dịp cuối tuần; khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ tin học, mỹ thuật, âm nhạc. Qua đó, tạo môi trường để các em khám phá sở trường, phát huy năng lực và rèn luyện kỹ năng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần duy trì sĩ số, đưa tỷ lệ chuyên cần của học sinh đạt 99%.

Hoạt động dạy và học ở Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Thanh Nưa từng bước vào nền nếp sau hai tháng khai giảng. Năm học đầu tiên, trường có 30 lớp với hơn 1.000 học sinh, trong đó cấp tiểu học có 15 lớp với 425 học sinh, cấp THCS có 15 lớp với hơn 580 học sinh.

Xác định chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, nhà trường tập trung củng cố hoạt động chuyên môn, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chuyên môn duy trì sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học, tăng cường dự giờ, thao giảng, tổ chức chuyên đề để giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo được đẩy mạnh trong quá trình giảng dạy. Đến nay, 100% giáo viên đã soạn giáo án điện tử, 100% phòng học được kết nối internet.

Thầy Nguyễn Đức Hồng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Thanh Nưa cho biết: Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với chương trình và đặc điểm học sinh; đồng thời chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, khai thác hiệu quả thiết bị, học liệu số. Cùng với dạy học chính khóa, trường tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể thao và giáo dục truyền thống, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện. Việc phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương, các tổ chức liên quan và cha mẹ học sinh được tăng cường nhằm quản lý, giáo dục học sinh hiệu quả.

Năm học 2026 - 2027 tại các xã biên giới của tỉnh có 10 trường phổ thông nội trú TH và THCS chính thức đi vào hoạt động với trên 300 lớp, hơn 10.100 học sinh. Quy mô trường lớp lớn, đặc điểm học sinh đa dạng cùng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục nội trú đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng dạy học.

Ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để bảo đảm chất lượng giáo dục tại các trường, Sở đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học. Trong đó, yêu cầu các đơn vị chú trọng sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực chất, hiệu quả; khai thác tốt phòng học bộ môn, thiết bị và học liệu số. Công tác kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm nguyên tắc “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”; đồng thời quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư.

Việc nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp là bước khởi đầu quan trọng đối với các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới. Yêu cầu đặt ra hiện nay là chuyển hóa những điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực giáo viên thành chất lượng giáo dục thực chất. Với sự chủ động của từng trường học cùng sự chỉ đạo sát sao của ngành Giáo dục, trường nội trú khu vực biên giới từng bước tạo dựng môi trường học tập, rèn luyện tốt hơn cho học sinh, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.