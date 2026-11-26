Cùng với việc triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thời gian qua, TP Đồng Nai chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào.

Đặc biệt, việc trang bị kiến thức pháp luật cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh DTTS trên địa bàn được các đơn vị quan tâm thực hiện nhằm giúp các em nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh những nguy cơ trong cuộc sống, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT TP Đồng Nai, hoạt động này được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, gắn với môi trường học đường. Nhà trường phối hợp với lực lượng công an và Đoàn Thanh niên, các buổi tuyên truyền trực quan, hoạt động trải nghiệm được tổ chức thường xuyên, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT TP Đồng Nai tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật. Ảnh: Đình Tuyến.

Đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh

Từ đầu năm 2026, nhà trường phối hợp với Công an xã Hưng Thịnh tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho 273 học sinh thuộc 11 dân tộc đang theo học tại trường. Các em được tiếp cận những kiến thức thiết thực về trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, tội phạm và Luật An ninh mạng.

Thay vì chỉ truyền đạt các quy định khô khan, cán bộ công an sử dụng hình ảnh minh họa, tình huống thực tế và những ví dụ gần gũi để giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng vào cuộc sống.

Trung tá Phạm Thanh Tú - Phó Trưởng Công an xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, cho biết: “Công an xã đã chủ động cử các tổ nghiệp vụ, cán bộ có chuyên môn đến tuyên truyền tại các trường học về những chuyên đề như trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, phòng, chống tội phạm và Luật An ninh mạng. Riêng với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, chúng tôi có cách tuyên truyền phù hợp hơn với đặc điểm của học sinh. Do trình độ hiểu biết của một số em còn hạn chế, chúng tôi chú trọng phương pháp trực quan, sử dụng hình ảnh minh họa và tình huống thực tế để các em dễ nghe, dễ hiểu, dễ nắm bắt quy định pháp luật, từ đó làm hành trang để chấp hành tốt khi bước ra ngoài xã hội”.

Trung tá Phạm Thanh Tú - Phó Trưởng Công an xã Hưng Thịnh, tuyên truyền kiến thức về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: Đình Tuyến.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin, những buổi tuyên truyền còn giúp học sinh nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân trước các hành vi vi phạm pháp luật. Từ việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không sử dụng chất kích thích, không chia sẻ thông tin sai lệch trên mạng xã hội đến cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong trường học, mỗi nội dung đều gắn với những tình huống mà các em có thể gặp trong thực tế.

“Nhà trường rất quan tâm đến vấn đề này nên thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền cho học sinh. Qua đó, chúng em hiểu rõ hơn và có trách nhiệm với bản thân mình. Khi trở về nhà, chúng em sẽ nhớ những lời thầy cô căn dặn để nâng cao ý thức, tránh các hành vi vi phạm giao thông, vi phạm pháp luật và sa vào tệ nạn xã hội”, em Nông Thị Thanh Xuân, học sinh lớp 12A1, chia sẻ.

Đa dạng hình thức, nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật

Thời gian qua, nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy học mà còn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trong đó, phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, gắn với mục tiêu xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Thay vì tổ chức tuyên truyền theo từng đợt riêng lẻ, nhà trường chủ động đưa kiến thức pháp luật vào nhiều hoạt động thường xuyên như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động nội trú, các môn học, diễn đàn chuyên đề và cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Hệ thống phát thanh học đường, website, fanpage cùng pano, áp phích cũng được tận dụng để thông tin về những quy định mới, những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến học sinh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trường đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền tập trung với 287 lượt học sinh tham gia; cùng với đó là 10 đợt tuyên truyền ngoại khóa, 12 đợt phát thanh học đường và 10 đợt tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử..

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề gần gũi, có tác động trực tiếp đến đời sống học đường và sự phát triển của học sinh như Luật Trẻ em, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, phòng, chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử,… Nhà trường cũng phối hợp với lực lượng công an, quân sự địa phương và tổ chức Đoàn Thanh niên để mở rộng nội dung, tăng tính thực tiễn của các hoạt động.

Bà Lê Thị Biên - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT TP Đồng Nai, cho biết: "Nhà trường luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Tùy từng nội dung, trường lựa chọn hình thức triển khai phù hợp nhằm giúp các em nâng cao nhận thức".

Bà Lê Thị Biên - Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh việc giáo dục pháp luật là nội dung quan trọng trong công tác chăm lo, giáo dục toàn diện cho học sinh DTTS. Ảnh: Đình Tuyến.

Từ đầu năm 2026 đến nay, 100% học sinh đã được tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chính khóa và ngoại khóa. Ý thức chấp hành nội quy, quy định của học sinh từng bước được nâng lên, số trường hợp vi phạm nội quy giảm so với năm học trước. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, nhà trường không ghi nhận tình trạng học sinh gây gổ, đánh nhau; không xảy ra vụ việc nghiêm trọng nào liên quan đến an ninh trật tự, bạo lực học đường và ma túy trong học sinh.

Nhà trường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt học đường. Ảnh: Đình Tuyến.

Với việc triển khai thường xuyên, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT TP Đồng Nai đang từng bước đưa kiến thức pháp luật trở thành một phần thiết thực trong hoạt động dạy và học.

Theo bà Lê Thị Biên, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chú trọng trang bị kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ cho học sinh.

Qua đó, giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh những nguy cơ trong cuộc sống, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.