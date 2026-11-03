Trường nội trú liên cấp Ea Rốk chính thức cho học sinh ở nội trú

Thông tin trên được ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk xác nhận. Theo ông Khoa, trong năm học 2026-2027, trường có 18 lớp học với 530 học sinh. Trong đó, có 10 lớp tiểu học với 250 học sinh và 8 lớp THCS với 280 học sinh. Hầu hết học sinh theo học là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa trường hoặc có nguy cơ bỏ học.

Khu nhà nội trú của học sinh đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/10.

Theo kế hoạch, trong năm học 2026-2027, sẽ có 337 học sinh nội trú và 178 học sinh bán trú. Tuy nhiên, do công tác đấu thầu triển khai mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc ăn ở, sinh hoạt nội trú của học sinh chưa hoàn thiện nên từ đầu năm học đến nay, các em học sinh vẫn chưa thể ở nội trú.

"Đến ngày 30/10 vừa qua, công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị đã hoàn tất nên nhà trường đã chính thức cho các em vào ăn ở, sinh hoạt nội trú theo kế hoạch”, ông Khoa thông tin.

Học sinh nhà trường bắt đầu làm quen với môi trường sinh hoạt nội trú.

Cũng theo ông Khoa, trước khi đón các em học sinh vào ăn ở, sinh hoạt nội trú, nhà trường đã tổ chức kiểm tra phòng ở, giường ngủ, chăn màn, điện, nước và các điều kiện phục vụ bếp ăn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã xây dựng lịch trực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên, nhân viên; phối hợp với phụ huynh học sinh nắm tình hình sức khoẻ, tiền sử dị ứng thực phẩm của mỗi học sinh và những trường hợp cần chăm sóc đặc biệt.

“Trong thời gian đầu, nhà trường sẽ chú trọng giúp học sinh biết lịch sinh hoạt, biết người phụ trách để các em tìm đến khi cần hỗ trợ. Các em có độ tuổi khác nhau nên cách hướng dẫn cũng phải phù hợp, nhất là với học sinh tiểu học”, ông Khoa chia sẻ.

Học sinh tự học cách làm quen với việc gấp chăn, màn tại nơi mình ăn ở, sinh hoạt.

Việc tổ chức bữa ăn được bố trí phù hợp với lịch học, dành thời gian để học sinh vệ sinh cá nhân, nghỉ trưa trước khi tiếp tục hoạt động buổi chiều. Khẩu phần được xây dựng theo nhóm tuổi; học sinh ăn chậm hoặc có nhu cầu ăn đặc biệt được quan tâm trong quá trình phục vụ.

“Nhà trường luôn đặt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Thực phẩm đầu vào phải được kiểm tra nghiêm ngặt từ nguồn gốc, chất lượng và thời hạn sử dụng; bếp ăn thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Thực đơn, định lượng được công khai để thuận tiện theo dõi, giám sát”, ông Khoa thông tin.

Nhiều em nhỏ tự học cách chăm sóc bản thân và lau dọn vệ sinh nơi ở.

Bên cạnh việc chăm lo bữa ăn, giáo viên phụ trách sẽ hướng dẫn học sinh thu gom dụng cụ, giữ sạch chỗ ngồi và thực hiện những công việc tự phục vụ phù hợp lứa tuổi. Các em được dành đủ thời gian ăn uống, từng bước hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh và ý thức tiết kiệm thực phẩm. Tại phòng ở, học sinh sẽ được hướng dẫn gấp chăn, màn, giữ vệ sinh và sắp xếp đồ dùng cá nhân. Với những em chưa quen tự phục vụ, giáo viên kiên nhẫn chỉ dẫn từng việc.

Một tiết học thể dục của các em nhỏ tại trường.

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo (giáo viên chủ nhiệm lớp 1, tham gia công tác nội trú của khối 4 và 5) cho biết, nhiều em quá nhỏ nên việc nhớ nhà, nhớ mẹ rồi bật khóc xảy ra thường xuyên. Một số em còn bỡ ngỡ, chưa biết giặt, cất quần áo nên giáo viên phải thường xuyên theo sát hướng dẫn, động viên, chia sẻ để các em làm quen dần.

“Thời gian này, chúng tôi xác định phải theo sát, tận tình chỉ bảo để các em quen dần với môi trường nội trú. Việc ăn, ngủ, học tập được sắp xếp theo giờ giấc cụ thể, giáo viên thường xuyên nhắc nhở để các em từng bước hình thành nền nếp sinh hoạt”, cô Thảo chia sẻ.

Một tiết sinh hoạt ngoại khoá của các em theo học nội trú tại trường.

Theo cô Thảo, vào buổi tối, nhà trường tổ chức cho các em tự học có quản lý, kết hợp sinh hoạt tập thể theo lịch. Thời gian biểu được điều chỉnh phù hợp từng cấp học, bảo đảm cân đối giữa học tập, vận động và nghỉ ngơi. Giáo viên trực theo dõi việc thực hiện nền nếp, hỗ trợ khi học sinh gặp khó khăn. Để quản lý học sinh xuyên suốt, giáo viên trực thực hiện việc kiểm diện vào các thời điểm quy định, ghi sổ và bàn giao ca. Khi học sinh về với gia đình hoặc cần ra khỏi trường, việc cho phép, tiếp nhận và bàn giao được thực hiện theo quy trình thống nhất với phụ huynh.

“Sau tuần đầu hoạt động, nhà trường sẽ đánh giá việc tổ chức bữa ăn, bố trí phòng ở và thời gian biểu để điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Việc làm này sẽ tiếp tục được rà soát định kỳ hằng tháng”, cô Thảo nói.

Những em nhỏ được các cô hướng dẫn tập làm quen với con chữ.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ea Rốk có tổng cộng 40 phòng nội trú, được bố trí khu ở nam, nữ riêng biệt. Theo quy định, học sinh ở nội trú được bố trí mức ăn 73.000 đồng/em/ngày, bao gồm 3 bữa ăn trong ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Học sinh bán trú có mức ăn trưa 30.000 đồng/em/bữa trưa.

Một tiết học của các em nhỏ tại trường.

Toàn trường có tổng cộng 104 camera hỗ trợ công tác quản lý, các lớp học đã được trang bị hệ thống tivi cùng với một phòng học tin học chung có 66 máy tính. Tuy nhiên, hiện nhà trường vẫn còn thiếu một số đồ dùng dạy học, thư viện chưa có sách, chưa có phòng thí nghiệm thực hành và phòng tin học chưa hoàn thành công tác đấu nối hệ thống điện âm nên gây không ít khó khăn cho công tác dạy và học của nhà trường.