Trường nội trú, bán trú ở Gia Lai chủ động dự trữ nhu yếu phẩm ứng phó mưa lũ

Các trường có học sinh nội trú, bán trú dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, thuốc men, nhu yếu phẩm cho nhiều ngày bị chia cắt.

Chiều 9/11, thông tin từ Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, đơn vị vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 đến hết 12/11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Khu vực phía Đông có tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; khu vực giữa tỉnh 60-120mm, có nơi trên 150mm; phía Tây 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở theo dõi sát diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, rà soát ngay số học sinh đi học qua ngầm, tràn, cầu yếu, sông, suối, đường ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở, … ; kiên quyết không để học sinh đến trường hoặc trở về nhà qua các khu vực này khi không bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, căn cứ cảnh báo và tình hình thực tế, Thủ trưởng đơn vị chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học trước khi mưa lớn, ngập xảy ra.

Đồng thời, phối hợp UBND xã, phường nơi đặt trụ sở; thông báo kịp thời cho cha mẹ học sinh; không tổ chức dạy học khi không bảo đảm an toàn; xây dựng phương án dạy bù sau mưa.

Đối với đơn vị có học sinh nội trú, bán trú các đơn vị dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, thuốc men, nhu yếu phẩm cho nhiều ngày bị chia cắt. Bên cạnh đó, giữ liên lạc với cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương, sẵn sàng sơ tán học sinh, giáo viên, nhân viên đến nơi an toàn.

Chiều 9/11, phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa.

Về cơ sở vật chất, các đơn vị phải kiểm tra, xử lý những hạng mục có nguy cơ mất an toàn, như: mái nhà, tường rào, cổng, cây xanh, hệ thống điện, nhà ăn, bếp ăn, ký túc xá, biển hiệu. Đồng thời cắt tỉa cành cây có nguy cơ gãy đổ, khơi thông cống rãnh, thoát nước và di dời hồ sơ, thiết bị, sách giáo khoa, tài sản khỏi nơi thấp trũng.

Với những công trình chưa an toàn phải khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, tạm dừng sử dụng.

Những nơi có công trình đang xây dựng, sửa chữa phải thông báo, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm an toàn về người, thiết bị... Sẵn sàng phối hợp với UBND xã, phường, lực lượng vũ trang khi được huy động làm nơi sơ tán, tránh trú và chuẩn bị phòng ở, nước sạch, điện, vệ sinh, an ninh, đồng thời có phương án bảo vệ tài sản của đơn vị.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị duy trì thông tin liên lạc thông suốt, tổ chức trực nghiêm túc 24/24 giờ đến hết thời gian mưa lũ, đồng thời báo cáo ngay khi xảy ra thiệt hại về người, sự cố nghiêm trọng hoặc tình huống bất thường.

Ngay sau mưa lũ, kiểm tra mức độ an toàn và thiệt hại và vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, xử lý nguồn nước. Đồng thời, chỉ tổ chức cho học sinh trở lại khi đã kiểm tra, bảo đảm an toàn.