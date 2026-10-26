Trưởng nhóm Imagine Dragon hẹn hò mỹ nhân Sofía Vergara?

Ngày 25/10, TMZ đăng tải loạt ảnh và video ghi lại cuộc gặp gỡ giữa nữ diễn viên Sofía Vergara và Dan Reynolds, giọng ca chính của ban nhạc Imagine Dragons. Cả hai bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật khi dùng bữa tối tại nhà hàng Cipriani ở Beverly Hills, Los Angeles (Mỹ), vào tối 24/10.

Theo hình ảnh được công bố, Dan Reynolds chủ động nắm tay Sofía Vergara qua bàn ăn. Nữ diễn viên mỉm cười, trò chuyện vui vẻ với nam ca sĩ. Trong suốt buổi gặp, cả hai liên tục có những tương tác gần gũi.

Sofía Vergara và Dan Reynolds vướng nghi vấn hẹn hò sau khi bị bắt gặp nắm tay tại một nhà hàng ở Los Angeles. Ảnh: TMZ.

Bữa tối còn có sự góp mặt của doanh nhân Anastasia Soare, nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Anastasia Beverly Hills, cùng một người bạn nam khác. Tuy nhiên, theo nguồn tin của TMZ, Sofía và Dan đã rời nhà hàng bằng cửa sau vào khoảng 0h30 hôm sau.

Những hình ảnh nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn tình cảm giữa nữ diễn viên 54 tuổi và thủ lĩnh Imagine Dragons. Đến nay, cả Sofía Vergara và Dan Reynolds đều chưa công khai xác nhận mối quan hệ.

Đáng chú ý, cuộc gặp diễn ra không lâu sau khi Dan Reynolds kết thúc mối tình kéo dài gần 4 năm với nữ diễn viên Minka Kelly. Hôm 7/10, People dẫn nguồn tin thân cận xác nhận cả hai đã chia tay, song không tiết lộ nguyên nhân.

Dan Reynolds và Minka Kelly bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, sau khi được bạn bè chung giới thiệu. Trong thời gian bên nhau, cặp sao khá kín tiếng về đời tư nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Tháng 5, họ tham dự MOCA Gala ở Los Angeles. Đến tháng 7, Minka vẫn chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi Disneyland cùng Dan và các con của anh.

Sofía Vergara nổi tiếng với Modern Family, trong khi Dan Reynolds là giọng ca chính của ban nhạc Imagine Dragons. Ảnh: FilmMagic/@Vergara.

Trước khi xuất hiện bên Sofía Vergara, nam ca sĩ còn được bắt gặp đi xem buổi biểu diễn của Miley Cyrus tại Hollywood Bowl cùng nữ DJ Chantel Jeffries hôm 18/10. Theo Us Weekly, cả hai đến sự kiện và ngồi cạnh nhau trong suốt chương trình. Tuy nhiên, họ không có cử chỉ thân mật rõ ràng và cũng chưa từng xác nhận quan hệ tình cảm.

Về phía Sofía Vergara, nữ diễn viên từng có cuộc hôn nhân kéo dài gần 8 năm với tài tử Joe Manganiello. Hai người kết hôn năm 2015, thông báo chia tay vào tháng 7/2023 và hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2024. Sau đổ vỡ, cô từng hẹn hò bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Justin Saliman và vướng một số tin đồn tình cảm khác.

Sofía Vergara là diễn viên gốc Colombia, được biết đến rộng rãi qua vai Gloria Delgado-Pritchett trong loạt phim truyền hình ăn khách Modern Family. Trong khi đó, Dan Reynolds là giọng ca chính của Imagine Dragons, nhóm nhạc nổi tiếng với các bản hit Radioactive, Demons, Believer và Thunder.