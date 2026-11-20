Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai cho nhà trường.

Tại lễ kỷ niệm, học sinh giáo viên của trường cùng tham gia biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Hồng Hạc bay lên”. Chương trình gồm các tiết mục kể câu chuyện về hành trình xây dựng và phát triển của trường Nguyễn Siêu qua ba chương: Gieo mầm - Vươn mình - Tỏa bóng đầy công phu, ấn tượng và xúc động.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai cho nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhà giáo, Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu nhấn mạnh, đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường tự hào kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai.

Ba mươi lăm năm trước, từ 5 lớp học với 132 học sinh đầu tiên, trải qua 8 lần chuyển địa điểm đầy gian khó, tới nay, 4.088 học sinh đã trưởng thành sau 32 khoá tốt nghiệp. Năm học 2026-2027, quy mô của trường là 60 lớp với 1.758 học sinh, đã tăng gấp hơn 12 lần. Nhà trường vẫn kiên định giữ gìn nếp làm thầy, đạo làm người và tinh thần “Đạo học không lối tắt”.

Đại biểu, khách mời chụp ảnh cùng thầy cô giáo

Theo cô Thúy, từ nền móng học thật, làm thật, Nguyễn Siêu không ngừng vươn mình, đạt chuẩn quốc gia, chất lượng cao, chuẩn quốc tế - chuẩn HPL World Class School (Trường học Đẳng cấp Thế giới) và vinh dự đón Huân chương Lao động hạng Nhì của Nhà nước như một sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của bao thế hệ thầy trò trường Nguyễn Siêu.

Trên hành trình phát triển, nhà trường luôn bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thông qua những bước đi cụ thể và thực chất. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nguyễn Siêu tiếp nối truyền thống là trường học điển hình ứng dụng công nghệ với danh hiệu “Microsoft Showcase School” từ năm 2014, tự chủ phát triển phần mềm quản trị và vận hành Hệ sinh thái số NSS Digital Ecosystem với nền tảng NSS Connect trên nguyên tắc “một định danh - một dữ liệu - một trải nghiệm”.

Học sinh trong một tiết mục biểu diễn nghệ thuật

Màn sử thi “Hồng hạc bay lên” trong Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập trường là một lời khẳng định nghệ thuật hiện diện trong đời sống học đường để nuôi dưỡng tâm hồn, đánh thức khả năng sáng tạo và bồi đắp nhân cách.

Cũng theo hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu, cụ thể hóa Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhà trường kiên định con đường giáo dục song ngữ, hiện thực hóa khát vọng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, ghi dấu ấn tại kỳ thi năm 2026 với kết quả cả ba bậc Cambridge đều vượt mặt bằng thế giới và 50% đội ngũ đồng giảng dạy chương trình quốc tế là giáo viên Việt Nam. Đồng thời, nhà trường đã tích cực triển khai đề án “Đổi mới giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa trong các cơ sở giáo dục đến năm 2030” của Bộ GD&ĐT.

Học sinh tặng hoa chúc mừng cô Nguyễn Thị Minh Thúy, hiệu trưởng nhà trường.

Cô Thúy nhấn mạnh, bước sang chặng đường mới, với tinh thần “Vuông trong Trí – Tròn trong Tâm” và phương châm “Từ tư duy đến hành động”, thầy trò nhà trường quyết tâm “tiên phong mở lối, dẫn bước tương lai”.

Nhà trường tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái số, ứng dụng hiệu quả công nghệ và AI để khơi mở tư duy tự chủ cho học sinh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng nhằm khẳng định vững chắc vị thế của một ngôi trường song ngữ Việt Nam đẳng cấp trên bản đồ giáo dục thế giới.

Tại buổi lễ, bà Thúy đã tri ân những nhà sáng lập trường và hứa sẽ chăm cây, vun gốc giữ đạo học để vươn xa, tỏa bóng, đồng thời tri ân các thế hệ thầy cô, cán bộ, nhân viên đã tận tâm cống hiến trong sự nghiệp trồng người.