Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chuỗi hoạt động chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh) nhằm giúp học sinh được trải nghiệm và sáng tạo trên cả ba cấp học.

Chương trình được thiết kế phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và mục tiêu giáo dục của từng cấp, các hoạt động không chỉ tạo nên không khí sôi nổi trong toàn trường mà còn mở ra những không gian để học sinh khám phá năng lực, bồi đắp tình yêu mái trường và thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 44 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Từ những sân chơi trải nghiệm đến hành trình trưởng thành

Ở cấp Tiểu học, không khí hướng về ngày 20/11 được khơi lên từ phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, gắn với việc đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực và khơi dậy niềm vui khám phá ở học sinh.

Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ thành phố Quảng Ninh”, Hội thi văn nghệ “Họa mi vàng 2026” với chủ đề “Ươm mầm những ước mơ”, hoạt động đọc sách và cuộc thi trang trí lớp học song ngữ Việt – Anh đã tạo nên những điểm nhấn gần gũi, giàu ý nghĩa. Qua từng nét vẽ, lời ca, trang sách và góc lớp được chăm chút, tình yêu quê hương, niềm say mê học tập cùng khả năng sáng tạo của các em được nuôi dưỡng một cách tự nhiên.

Hội thi “Họa mi Vàng”.

Đáng chú ý, cuộc thi trang trí lớp học song ngữ Việt – Anh thu hút 100% học sinh các lớp Tiểu học tham gia. Từ những vật liệu thân thiện với môi trường, các em cùng xây dựng biển tên lớp, góc chức năng, bảng nội quy và những thông điệp tri ân bằng hai ngôn ngữ. Giá trị của hoạt động không chỉ nằm ở diện mạo lớp học sinh động mà còn ở quá trình học sinh cùng trao đổi ý tưởng, phân công công việc và hoàn thiện không gian chung.

Sân chơi thi đấu cờ Vua của cấp THCS với sự tham gia nhiệt tình từ các khối lớp.

Tại cấp THCS, chuỗi hoạt động hướng tới sự kết hợp hài hòa giữa bồi dưỡng tri thức, rèn luyện tư duy và phát triển năng khiếu. Chương trình “Hộ chiếu tri thức – Check-in Việt Nam” mang đến cách tiếp cận kiến thức mới mẻ: học sinh tích lũy dấu mốc học tập để từng bước khám phá các địa danh, vùng miền trên bản đồ đất nước.

Cùng với đó, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ thành phố Quảng Ninh”, Giải Cờ vua cấp trường, Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” và sân chơi Rung chuông vàng Tiếng Anh đã thu hút sự tham gia hào hứng của học sinh.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh dàn dựng, biểu diễn.

Mỗi sân chơi đem đến một cơ hội rèn luyện khác nhau: cờ vua bồi dưỡng khả năng tập trung và tư duy chiến thuật; tiếng Anh khuyến khích phản xạ ngôn ngữ và sự tự tin; hoạt động mỹ thuật nuôi dưỡng năng lực quan sát, cảm thụ cái đẹp; còn văn nghệ giúp các em học cách phối hợp, sẻ chia và biểu đạt cảm xúc. Qua đó, học sinh được phát triển không chỉ về kiến thức mà còn về kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội.

Ở cấp THPT, chuỗi hoạt động được triển khai với chủ đề “Dấu ấn tháng Mười Một” và thông điệp “Chạm tháng Mười Một – Dấu ấn tri ân”. Hoạt động “Lớp xanh – Trí sáng – Lòng tri ân” khuyến khích các tập thể chung tay chăm sóc lớp học, hành lang và cảnh quan được phân công, góp phần hình thành ý thức trách nhiệm với môi trường học đường.

Ngày lễ tôn vinh công tác trồng người tại Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Hội thi “Gửi nắng mái trường – Gửi lời tri ân” tạo dấu ấn bằng cách kết hợp hình thức tri ân truyền thống với công nghệ số: những lời nhắn gửi chân thành của học sinh được tập hợp qua hòm thư và mã QR, trở thành món quà tinh thần dành tặng thầy cô.

Cùng với đó, phong trào “Hộ chiếu học tập” được tổ chức dành cho học sinh các khối 10, 11 và 12, ghi nhận những cố gắng trong học tập và rèn luyện qua từng ngày. Một điểm tốt, một lần chủ động phát biểu, sự chuẩn bị bài nghiêm túc hay hành động giúp đỡ bạn bè đều có thể trở thành dấu mốc đáng quý.

Cách ghi nhận ấy nhấn mạnh ý nghĩa của cả quá trình nỗ lực, đồng thời khích lệ học sinh kiên trì tiến bộ bằng chính khả năng của mình. Các hoạt động văn nghệ với sự tham gia của các liên quân tiếp tục tạo không gian để tuổi trẻ thể hiện tài năng, tinh thần đoàn kết và tình cảm dành cho mái trường.

Điểm gặp gỡ của các hoạt động ở cả ba cấp học là tinh thần giáo dục thông qua trải nghiệm. Học sinh không chỉ tham gia một phong trào chào mừng ngày lễ mà còn được học cách hợp tác, sáng tạo, sẻ chia và chịu trách nhiệm với tập thể. Những việc làm tưởng như giản dị ấy đã góp phần làm cho lời tri ân trở nên cụ thể, được thể hiện bằng sự cố gắng trong học tập, ý thức trong rèn luyện và những đóng góp tích cực cho môi trường chung.

Trang trọng Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa trong tháng 11, sáng ngày 20/11/2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Nhà đa năng của nhà trường. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầm ấm, là dịp để các thế hệ thầy và trò cùng hướng về truyền thống cao quý của nghề dạy học, tri ân những đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục.

Các lãnh đạo phường, Ban đại diện cha mẹ HS cùng các đơn vị kết nghĩa tặng hoa chụp ảnh cùng Ban giám hiệu nhà trường.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Việt Hưng; ông Đặng Bình Linh – Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy; cô giáo Vũ Thị Thùy Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; cô giáo Nguyễn Thị Khuyên – Phó bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng nhà trường; ông Phạm Đức Trung – Trưởng ban Đại diện Cha mẹ học sinh, cùng đại diện các đơn vị đối tác, đơn vị kết nghĩa, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để mỗi người thêm thấu hiểu và trân trọng công việc thầm lặng của người thầy. Bởi nghề giáo không chỉ truyền đạt tri thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, khơi mở năng lực và nâng đỡ những ước mơ. Mỗi bài giảng, lời chỉ bảo và sự tận tâm của thầy cô đều có thể trở thành hành trang theo học trò trên suốt chặng đường trưởng thành.

Ghi nhận nỗ lực, lan tỏa những điển hình tích cực

Một trong những nội dung được mong đợi tại buổi lễ là chương trình tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua và chuỗi hoạt động chào mừng tháng 11. Nhà trường biểu dương các tập thể lớp: 10A1, 10A4, 10A7, 10A9; 11A1, 11A5, 11A6; 12A3, 12A4, 12A5 và 12A9.

Tuyên dương các cá nhân thầy cô giáo đạt thành tích nổi bật trong đợt thi đua ngày lễ 20/11.

Các giáo viên được ghi nhận gồm cô Bùi Thị Thúy, cô Lâm Hồng Ngọc, cô Nguyễn Thị Hoài Thương, cô Bùi Thị Thúy Hiền, cô Nguyễn Hà Chi, cô Bùi Phương Hoa và cô Hoàng Thị Công. Trong các hoạt động học thuật, nghệ thuật, cô Phạm Thị Tươi, cô Đinh Thị Trà và học sinh Đồng Bảo Vy (lớp 10A9) được ghi nhận với những đóng góp nổi bật tại chương trình “Giai điệu tuổi hồng”; học sinh Phạm Bảo Nam (lớp 10A1) được tuyên dương vì thành tích tại cuộc thi Tiếng Anh cấp cụm.

Tuyên dương các tập thể lớp xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày 20/11.

Nhà trường cũng ghi nhận sự tham gia, sáng tạo của các tổ công đoàn trong cuộc thi “Thiết kế Chibi và clip giới thiệu công đoàn”, cùng các tập thể đạt thành tích trong những hoạt động, cuộc thi thuộc chuỗi sự kiện chào mừng.

Mỗi phần thưởng là sự trân trọng dành cho những nỗ lực cụ thể, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và khát vọng vươn lên trong tập thể sư phạm và học sinh.

Tiếp nối hành trình gieo mầm tri thức

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường cùng Ban đại diện Cha mẹ học sinh

Lễ kỷ niệm khép lại, nhưng dư âm của tháng tri ân vẫn còn đọng lại trong những lời chúc, ánh mắt, nụ cười và những khoảnh khắc gắn bó giữa thầy và trò. Ý nghĩa của ngày 20/11 không chỉ được làm nên bởi những bó hoa hay lời chúc mừng, mà còn được tiếp nối trong từng giờ học nghiêm túc, từng hành động đẹp và từng bước trưởng thành của học sinh.

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

Với người làm nghề giáo, thành quả đáng quý nhất không chỉ là những con số hay danh hiệu, mà là khi học trò biết sống nhân ái, có trách nhiệm, có tri thức và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Đó cũng là động lực để mỗi thầy cô tiếp tục đổi mới, tận tâm và bền bỉ trên hành trình gieo mầm tri thức.

Phát huy tinh thần “Sáng tri thức – Vững nhân cách – Kiến tạo tương lai”, Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, lấy học sinh làm trung tâm; chú trọng phát triển hài hòa tri thức, kỹ năng và phẩm chất. Bởi hành trình giáo dục chưa bao giờ dừng lại: mỗi thế hệ học trò trưởng thành là một mùa quả ngọt, mỗi người thầy tận tụy là một ngọn lửa âm thầm thắp sáng con đường đi tới tương lai.