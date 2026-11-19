Một ngôi trường có thể được nhận diện qua quy mô, thành tích và cơ sở vật chất, nhưng giá trị bền vững của một học hiệu được định hình bởi văn hóa và những con người trưởng thành từ môi trường ấy. Trên hành trình gần ba thập niên xây dựng và phát triển, Trường Ngô Thời Nhiệm kiên định vun đắp bản sắc giáo dục trên nền tảng tình thương và kỷ cương, lấy hạnh phúc làm môi trường nuôi dưỡng, sự trưởng thành toàn diện của con người làm đích đến.

Tình thương và kỷ cương - hai giá trị làm nên bản sắc

Giáo dục không chỉ là quá trình truyền thụ tri thức mà còn là hành trình hình thành nhân cách, đánh thức tiềm năng và bồi dưỡng trách nhiệm. Trong hành trình ấy, tình thương và kỷ cương không phải hai giá trị đối lập mà là hai phương diện bổ sung, nâng đỡ nhau: tình thương tạo nên sự thấu hiểu, kỷ cương hình thành ý thức tự giác; tình thương mở đường cho sự cảm hóa, kỷ cương định hướng sự trưởng thành.

Học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm hào hứng tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.

Triết lý ấy được cô Phạm Thị Thúy Vĩnh, người sáng lập Hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm, gửi gắm qua hai câu thơ:

“Kỷ cương giúp tình thương không rơi vào dễ dãi

Tình thương giúp kỷ cương không trở nên lạnh lùng”.

Hai câu thơ hàm chứa một quan niệm giáo dục sâu sắc: yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều, kỷ luật không phải là sự áp đặt. Giáo dục đích thực không dừng lại ở việc khiến học sinh tuân thủ những quy định bên ngoài, mà hướng đến hình thành năng lực tự nhận thức, tự điều chỉnh và chịu trách nhiệm trước hành vi của mình.

Từ tinh thần “Khai tâm – Mở trí – Rèn nhân cách”, Trường Ngô Thời Nhiệm đề cao vai trò nêu gương của người thầy, sự công bằng trong ứng xử và tính nhân văn trong giáo dục. Một lời nhắc nhở đúng lúc, một cơ hội sửa sai hay sự ghi nhận dành cho những nỗ lực nhỏ bé đều có thể trở thành bài học lớn về nhân cách. Kỷ cương chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành ý thức tự giác; tình thương chỉ bền vững khi giúp con người sống có nguyên tắc và trách nhiệm.

Giờ học STEM của học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm.

Trường học hạnh phúc - từ giá trị nhân văn đến văn hóa tổ chức

Nếu tình thương và kỷ cương là nền tảng, thì trường học hạnh phúc chính là môi trường để những giá trị ấy hiện diện trong đời sống giáo dục. Trường Ngô Thời Nhiệm cụ thể hóa định hướng này thông qua Bộ tiêu chí trường học hạnh phúc gồm 42 tiêu chí thuộc ba nhóm: Con người; Dạy học và hoạt động giáo dục; Môi trường. Tuy nhiên, ý nghĩa cốt lõi không nằm ở số lượng tiêu chí hay kết quả đánh giá, mà ở khả năng chuyển hóa các chuẩn mực thành nhận thức, hành vi và văn hóa ứng xử thường ngày.

Hạnh phúc trong nhà trường không phải đặc quyền của học sinh, cũng không chỉ là trách nhiệm của giáo viên. Đó là giá trị chung mà mọi thành viên đều có quyền thụ hưởng và nghĩa vụ kiến tạo. Học sinh được yêu thương, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích phát triển năng lực; giáo viên được tin tưởng, tạo điều kiện sáng tạo và ghi nhận cống hiến; nhân viên được đối xử công bằng, trân trọng vai trò; cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm dẫn dắt bằng sự gương mẫu, minh bạch và tinh thần phục vụ. Cha mẹ học sinh được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành trên cơ sở tin cậy, trách nhiệm.

Trường Ngô Thời Nhiệm tổ chức chuyên đề xây dựng trường học hạnh phúc.

Với Trường Ngô Thời Nhiệm, trường học hạnh phúc không phải là nơi không có áp lực, bất đồng hay sai lầm. Đó là nơi áp lực được chia sẻ, khác biệt được tôn trọng, sai lầm trở thành cơ hội học tập và mỗi nỗ lực chân thành đều được ghi nhận. Xây dựng trường học hạnh phúc không phải chạy theo trào lưu hay cảm xúc hài lòng nhất thời, mà phải giúp mọi thành viên cảm nhận được giá trị của bản thân, ý nghĩa của công việc, sự gắn bó với tập thể và cơ hội phát triển. Khi mỗi thành viên tìm thấy ý nghĩa trong vai trò của mình, hạnh phúc không còn là khẩu hiệu mà trở thành sức mạnh nội sinh của nhà trường.

Gìn giữ nhân cách Việt Nam, nuôi dưỡng năng lực công dân toàn cầu

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, giáo dục đứng trước yêu cầu kép: giúp thế hệ trẻ thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thời đại, đồng thời gìn giữ những giá trị làm nên cốt cách con người Việt Nam. Trên cơ sở đó, Trường Ngô Thời Nhiệm hướng đến sứ mệnh đào tạo những thế hệ có tri thức, đạo đức, lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng học tập suốt đời.

Từ sứ mệnh ấy, nhà trường xây dựng hệ giá trị cốt lõi. Đối với học sinh, đó là sự kết hợp giữa năng lực công nghệ, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo với lòng trung thực, sự tử tế, tinh thần tự chủ và trách nhiệm cộng đồng. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, đó là sự vững vàng về chuyên môn, đổi mới trong tư duy, nhân ái trong ứng xử, tự trọng trong nghề nghiệp và kỷ cương trong thực thi trách nhiệm.

Kiên định triết lý giáo dục toàn diện, Trường Ngô Thời Nhiệm không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM, tăng cường ngoại ngữ, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; đồng thời chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống và trách nhiệm xã hội cho học sinh.

Nhà trường quan niệm, công nghệ là phương tiện mở rộng năng lực, nhưng nhân cách mới là nền tảng định hướng việc sử dụng năng lực ấy. Ngoại ngữ mở ra khả năng đối thoại với thế giới, còn bản sắc văn hóa giúp mỗi người biết mình là ai và đứng ở đâu trong thế giới ấy. Hội nhập không phải là sự hòa tan bản sắc, mà là khả năng bước ra thế giới bằng tri thức hiện đại và nền tảng nhân cách vững vàng.

Học sinh tham gia học tập tại phòng học số.

Văn hóa học đường - chiều sâu và sức sống của một học hiệu

Với quy mô hơn 10.000 học sinh tại nhiều cơ sở, Ngô Thời Nhiệm không chỉ đứng trước yêu cầu phát triển chất lượng giáo dục mà còn phải bảo đảm sự thống nhất về giá trị và bản sắc giáo dục trong toàn hệ thống.

Một hệ thống trường học có thể mở rộng bằng nguồn lực và tổ chức, nhưng chỉ có thể gắn kết bền vững bằng văn hóa. Văn hóa ấy được kiến tạo từ tầm nhìn của lãnh đạo, nhân cách người thầy, sự tận tâm của nhân viên, ý thức của học sinh và niềm tin của phụ huynh. Đó không phải là những giá trị chỉ tồn tại trên văn bản, mà được kiểm chứng qua từng quyết định quản lý, mỗi giờ học, cách ứng xử và trách nhiệm trước cộng đồng.

Học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm biểu diễn văn nghệ.

Thành tựu giáo dục có thể được ghi nhận qua những con số, nhưng chiều sâu của một học hiệu còn được phản chiếu qua nhân cách học sinh, sự trưởng thành của các thế hệ và niềm tin mà nhà trường bền bỉ vun đắp. Với Trường Ngô Thời Nhiệm, tình thương là cội nguồn của giáo dục, kỷ cương là nền tảng của trưởng thành, hạnh phúc là môi trường phát triển và nhân cách con người là thước đo sau cùng của mọi thành tựu.

Bản sắc một học hiệu không hình thành ngẫu nhiên, càng không phải là giá trị bất biến. Một ngôi trường có bản sắc khi những giá trị cốt lõi được gìn giữ, đồng thời không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Tạo dựng, gìn giữ và phát huy bản sắc học hiệu không chỉ là triết lý xây dựng văn hóa học đường, mà còn là con đường để một ngôi trường tạo dựng dấu ấn, chiều sâu và sức sống bền vững.