Trường nghề sau sáp nhập: Ổn định hoạt động, bảo đảm quyền lợi người học

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa trong giờ học thực hành.

Ngày 7/10/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2931/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa vào Trường Cao đẳng (CĐ) Nông nghiệp Thanh Hóa, đổi tên thành Trường Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa; Quyết định số 2932/QĐ- BGDĐT về việc sáp nhập Trường CĐ Nghề Nghi Sơn vào Trường CĐ Công nghiệp Thanh Hóa, lấy tên là Trường CĐ Công nghiệp Thanh Hóa.

Ngay sau khi quyết định được ban hành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các nhà trường triển khai những nhiệm vụ tiếp theo, bảo đảm việc sáp nhập được thực hiện theo đúng quy định.

Quá trình kiện toàn tổ chức được triển khai song song với việc duy trì hoạt động đào tạo, bảo đảm công tác quản lý, giảng dạy và học tập không bị gián đoạn.

Một trong những yêu cầu đặt ra sau sáp nhập là bảo đảm quyền lợi của học sinh, sinh viên (HSSV), nhất là những người đang theo học và đã trúng tuyển, nhập học trước thời điểm sắp xếp tổ chức.

Theo phương án triển khai, Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa (sau sáp nhập, đổi tên thành Trường CĐ Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa) tiếp nhận toàn bộ HSSV của Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa, tiếp tục tổ chức quản lý, đào tạo và cấp văn bằng theo quy định.

Đối với HSSV đang theo học, nhà trường bảo đảm duy trì chương trình đào tạo đã đăng ký, không làm thay đổi nội dung, thời lượng đào tạo, chuẩn đầu ra và các quyền lợi học tập. Đồng thời, xây dựng hướng dẫn cụ thể về lộ trình hoàn thành khóa học, tạo điều kiện để người học có nhu cầu được tiếp tục học liên thông lên trình độ CĐ sau khi tốt nghiệp, tạo thuận lợi cho người học tiếp tục nâng cao trình độ, mở rộng cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp.

Đối với văn bằng, chứng chỉ đã được Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa cấp, nhà trường tiếp nhận, quản lý hồ sơ và cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý đào tạo, bảo đảm thuận lợi cho việc tra cứu, xác minh khi cần thiết.

Cùng với đó, công tác tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp tiếp tục được quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với người học, nhất là HSSV thuộc diện được miễn, giảm học phí, hỗ trợ nội trú, học bổng và các chính sách dành cho người học ở vùng khó khăn, được bảo đảm thực hiện theo quy định. Qua đó, giúp người học yên tâm học tập, không bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp tổ chức.

Đối với Trường CĐ Công nghiệp Thanh Hóa, việc sáp nhập với Trường CĐ Nghề Nghi Sơn mở ra điều kiện để nhà trường mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường nguồn lực và tổ chức lại các hoạt động chuyên môn theo hướng hiệu quả hơn. Sau sáp nhập, tổng quy mô người học của nhà trường đạt trên 4.500 HSSV.

Ông La Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Thanh Hóa, cho biết: “Sau sáp nhập, quy mô nhà trường lớn hơn trên nhiều phương diện. Vì vậy, nhà trường đang nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động đào tạo diễn ra liên tục, ổn định; đồng thời xây dựng định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, phấn đấu đưa nhà trường trở thành trường CĐ chất lượng cao trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước”.

Theo ông Tuấn, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị không chỉ đặt ra yêu cầu ổn định bộ máy mà còn tạo điều kiện để nhà trường rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực hiện có. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn hoạt động giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Chia sẻ về kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, ông Trịnh Văn Tâm, Trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, cho biết: “Sau sắp xếp, sáp nhập, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giảm 4/13 trường, tương ứng tỷ lệ giảm 30,76%”.

Theo ông Tâm, việc sắp xếp góp phần mở rộng quy mô hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Qua đó, các trường có điều kiện bố trí lại cơ cấu tổ chức, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên hành chính, hạn chế tình trạng phân tán nguồn lực.

Cùng với sắp xếp nhân sự, việc quản lý, khai thác cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư cũng có điều kiện thực hiện tập trung, hiệu quả hơn, góp phần bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo lĩnh vực đào tạo và địa bàn hợp lý hơn sẽ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ giáo dục thuận lợi, công bằng hơn, đáp ứng nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng lao động.