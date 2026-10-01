Trường nghề ở TPHCM nâng chất lượng, mở lối việc làm

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin - Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành.

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động trong nước và quốc tế, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TPHCM đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo chuyên môn để cấp bằng, các trường đang chú trọng rèn luyện kỹ năng thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và thực thi hiệu quả các chính sách hỗ trợ người học.

Đào tạo gắn liền với kỷ luật và nhu cầu quốc tế

Để đáp ứng làn sóng xuất khẩu lao động và yêu cầu khắt khe từ các doanh nghiệp, các chuyên gia, lãnh đạo quản lý đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng thực hành song song với tác phong công nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM (HCT), cho biết, nhà trường đang chủ động tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề từ ngắn hạn đến dài hạn, bám sát yêu cầu của thị trường quốc tế. Đồng thời, nhà trường tăng cường các lớp ngoại ngữ chuyên ngành như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Anh để người lao động nhanh chóng thích nghi.

"Sự linh hoạt trong thiết kế chương trình đã giúp trường nhận được nhiều đơn đặt hàng đào tạo trực tiếp từ các doanh nghiệp lớn như Công ty CP Nhân lực Quốc tế Hoàng Minh, Kofu Hoist Nhật Bản hay Esuhai." - ông Hiển nói.

Sinh viên Phạm Thị Ngọc Huệ - Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM đang tham gia tranh tài tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới WorldSkills Shanghai 2026.

Đồng quan điểm về triết lý đào tạo thực chất, ông Mai Hoàng Lộc – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành chia sẻ, đào tạo không phải để người học có thêm một chứng chỉ, mà là có thêm một năng lực và cơ hội việc làm. Tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, đối với lao động có định hướng ra nước ngoài, bên cạnh tay nghề, nhà trường đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, ý thức kỷ luật, an toàn lao động và văn hóa doanh nghiệp.

Về đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu hay các chương trình theo Hiệp định Chính phủ, cả hai trường đều đang ưu tiên xây dựng mạng lưới phối hợp với các trung tâm, doanh nghiệp có chức năng để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho người học.

Trợ lực tối đa cho học viên yếu thế

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, công tác hỗ trợ học viên vùng khó khăn, hộ nghèo và dân tộc thiểu số luôn được các trường đặt làm trọng tâm để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại HCT, ông Nguyễn Ngọc Hiển khẳng định nhà trường luôn phối hợp thực hiện nghiêm túc các chính sách của Nhà nước. Cụ thể, HSSV thuộc diện khó khăn, dân tộc thiểu số được miễn 100% hoặc giảm 70% học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Đồng thời, HSSV người dân tộc thiểu số hoặc vừa thoát nghèo còn nhận được mức hỗ trợ chi phí học tập 1,5 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND của thành phố, đi kèm với các quỹ học bổng tài trợ riêng của trường.

Dưới góc độ tổ chức thực hiện, ông Lộc cho rằng, nhiều trường hợp chính sách đã có nhưng người học chưa nắm được. Do đó, nhà trường chủ động rà soát và hướng dẫn hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận thay vì để các em tự loay hoay. Đặc biệt, từ năm 2026, cơ chế hỗ trợ chi phí đi làm việc ở nước ngoài đã được quy định chi tiết. Trường sẽ đóng vai trò xác nhận quá trình học tập để học viên đủ điều kiện nhận hỗ trợ giáo dục định hướng (tối đa 530.000 đồng/khóa), tiền ăn sinh hoạt (50.000 đồng/ngày), tiền ở (400.000 đồng/tháng) và hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề lên tới 4 triệu đồng/khóa.

Số hóa dữ liệu, khớp nối cung - cầu lao động

Giải quyết việc làm là thước đo hàng đầu cho chất lượng giáo dục nghề nghiệp, các trường đều đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ dữ liệu để kết nối "người tìm việc" và "việc tìm người".

Tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, ông Mai Hoàng Lộc cho biết quá trình kết nối doanh nghiệp phải bắt đầu ngay từ khi người học còn đang ngồi trên ghế nhà trường thông qua các kỳ thực tập, kiến tập. Đặc biệt, trường đang chuyển đổi từ việc giới thiệu việc làm theo đợt sang phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu. Việc thu thập thông tin hai chiều - từ nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp đến năng lực, nguyện vọng của từng học sinh - giúp khớp nối cung cầu chính xác hơn.

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM tốt nghiệp.

“Hơn thế nữa, những thông tin từ thị trường lao động sẽ trở thành dữ liệu ‘hồi tiếp’ quan trọng để nhà trường kịp thời cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo”, ông Lộc cho hay.

Tương tự, tại HCT, nhờ thường xuyên tổ chức Ngày hội việc làm và duy trì mạng lưới liên kết rộng khắp, gần 90% sinh viên có việc làm đúng ngành chỉ sau một năm tốt nghiệp. Đặc biệt, ông Hiển tiết lộ nhà trường đang nghiên cứu xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu việc làm trên nền tảng số. Hệ thống này sẽ quản lý hồ sơ năng lực của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và tự động đối chiếu, gợi ý các công việc phù hợp nhất với trình độ cũng như hoàn cảnh của các em.

"Sự chuyển mình linh hoạt và tận tâm của các trường nghề không chỉ mở ra cơ hội việc làm bền vững cho sinh viên mà còn góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu rộng của thị trường lao động", ông Hiển nhấn mạnh.