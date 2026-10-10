Trường nghề nâng chuẩn đội ngũ, bắt nhịp công nghệ

Sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng trong giờ học. Ảnh: NTCC

Từ giảng đường đến môi trường doanh nghiệp

Trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo được xem là yếu tố then chốt. Không chỉ vững chuyên môn, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ngày càng phải có năng lực thực hành, am hiểu công nghệ và nắm bắt nhanh yêu cầu của thị trường lao động.

Tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, TS Trần Văn Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, đội ngũ tham gia giảng dạy ngoài việc bảo đảm tiêu chuẩn giảng viên giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT, còn phải có kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp.

Theo đó, giảng viên phải có khả năng chuyển tải yêu cầu thực tế về kỹ năng nghề của doanh nghiệp đến sinh viên, đồng thời định hướng cho người học về cơ hội việc làm trong chuyên ngành đào tạo. Đặc biệt, nhà trường chú trọng năng lực số và AI của giảng viên trong thiết kế, tổ chức, quản lý quá trình đào tạo và học tập.

Nhà trường thực hiện tuyển dụng, hợp tác, mời các giảng viên có uy tín, trình độ chuyên môn tham gia giảng dạy; đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng thông qua khảo sát sự hài lòng của người học, sinh hoạt chuyên môn và phản hồi từ doanh nghiệp về chất lượng sinh viên trong quá trình học việc, thực tập, làm việc.

Hệ thống cơ sở vật chất tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng. Ảnh: NTCC

Theo TS Trần Văn Anh, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo là điều kiện bắt buộc, nhưng để đào tạo sát với nhu cầu thị trường, nhà trường triển khai song song hai hướng là đầu tư cơ sở vật chất tại trường và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp.

Sinh viên được tạo điều kiện học tập, thực hành, trải nghiệm tại doanh nghiệp, tiếp cận dây chuyền công nghệ và môi trường làm việc thực tế. Đây cũng là cách để người học có thể thích ứng nhanh và làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.

“Chỉ có doanh nghiệp mới đầu tư công nghệ kịp theo xu hướng sản xuất kinh doanh. Việc hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo sẽ đảm bảo lợi ích của cả doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên”, TS Trần Văn Anh chia sẻ.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng cũng chia sẻ, nhà trường xác định chuyển đổi số và AI không chỉ là công cụ phục vụ giảng dạy mà còn mở thêm cơ hội để đội ngũ tự học tập, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn.

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng cử giảng viên tham quan, học tập tại doanh nghiệp gắn với quá trình đưa sinh viên đi học tập, thực tập, thực tế; tổ chức các hội thảo, chuyên đề tại doanh nghiệp để giảng viên cập nhật công nghệ, yêu cầu tuyển dụng và năng lực nhân sự; đồng thời mời kỹ sư, giám đốc, trưởng các bộ phận doanh nghiệp tham gia giảng dạy, trao đổi chuyên môn với giảng viên và sinh viên.

"Những hoạt động này giúp nhà giáo nhìn rõ hơn thực trạng, xu hướng công nghệ và yêu cầu mới của thị trường lao động, từ đó chủ động cập nhật, bổ sung và hoàn thiện năng lực của chính mình", TS Trần Văn Anh nhấn mạnh.

Chuẩn nghề cao hơn một bậc

Cùng hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ, Trường Trung cấp Ý Việt (Đà Nẵng) xác định các nhóm ngành mũi nhọn gắn với thị trường lao động gồm: dịch vụ - du lịch, nhà hàng - khách sạn, kỹ thuật - công nghệ và chăm sóc sắc đẹp.

ThS Lê Thị Khánh Chi, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, với những ngành đào tạo có tốc độ thay đổi công nghệ nhanh, giáo viên phải liên tục cập nhật công nghệ, quy trình số hóa và kỹ năng thực hành để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Sinh viên ngành kỹ thuật chế biến món ăn được "cầm tay chỉ việc" trong giờ thực hành. Ảnh: NTCC

Vì vậy, Trường Trung cấp Ý Việt ưu tiên phát triển năng lực công nghệ và số cho đội ngũ, từ thiết kế học liệu số, khai thác dữ liệu học tập đến ứng dụng AI trong soạn giáo án, chấm chữa và đánh giá năng lực thực hành. Cùng với đó là năng lực sư phạm nghề hiện đại, dạy học tích hợp, đào tạo theo năng lực thực hiện và đánh giá dựa trên bộ tiêu chí kỹ năng.

Ngoại ngữ cũng được xác định là một thành tố quan trọng để đội ngũ tiếp cận môi trường nghề nghiệp hiện đại, trong đó chú trọng khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, giao tiếp nghề nghiệp và làm việc trong môi trường đa quốc gia, hướng tới các yêu cầu chuẩn khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo. Với 5 cơ sở trên địa bàn TP Đà Nẵng, Trường Trung cấp Ý Việt duy trì hệ thống phòng thực hành cho các ngành trọng điểm như chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng - lưu trú, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, chăm sóc sắc đẹp...

Sinh viên Trường Trung cấp Ý Việt trong giờ thực hành công nghệ ô tô. Ảnh: NTCC

Các phòng thực hành được đầu tư theo hướng mô phỏng môi trường doanh nghiệp, từ bếp thực hành, garage ô tô, phòng chăm sóc sắc đẹp đến phòng máy tính và các phòng học chuyên môn tích hợp. Qua đó, giảng viên có điều kiện đổi mới phương pháp, còn người học được thực hành trên thiết bị và công nghệ gần với thực tế sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, nhà trường đặt yêu cầu phát triển đội ngũ theo hướng “cao hơn một bậc”. Chuẩn đầu ra của từng môn học, mô-đun được rà soát, đối chiếu với yêu cầu doanh nghiệp và khung năng lực nghề, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm ngành mũi nhọn.

ThS Lê Thị Khánh Chi cho biết, nhà trường khuyến khích giáo viên tham gia các khóa đào tạo công nghệ mới, đánh giá kỹ năng nghề, các kỳ thi tay nghề; đồng thời tuyển dụng những người có kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, chứng chỉ kỹ năng nghề và khả năng hướng dẫn thực hành.

Sinh viên ngành chăm sóc sắc đẹp thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Ảnh: NTCC

Cùng với đó là đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên theo từng ngành, từng nhóm năng lực; bổ sung đội ngũ giảng viên trẻ có nền tảng số và mở rộng hợp tác quốc tế để trao đổi chương trình, học liệu số, tiêu chuẩn đánh giá và kinh nghiệm đào tạo.

“Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trung cấp Ý Việt cần hội tụ năng lực nghề thực tế, năng lực sư phạm nghề hiện đại, năng lực số và AI, ngoại ngữ và hội nhập, cùng năng lực hợp tác với doanh nghiệp”, ThS Lê Thị Khánh Chi nhấn mạnh.