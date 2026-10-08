Trương Nghệ Mưu tiết lộ dự án điện ảnh mới tại Liên hoan phim Busan

Trương Nghệ Mưu bất ngờ cập nhật về dự án điện ảnh chuyển thể Tam Thể tại lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra ngày 6/10. Nam đạo diễn cho biết ông đã dành nhiều năm hoàn thiện kịch bản, đồng thời thu thập khoảng 400.000 bình luận của khán giả để tìm hướng tiếp cận phù hợp với tác phẩm khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Lưu Từ Hân.

Xuất hiện trên sân khấu Trung tâm Điện ảnh Busan với vai trò Chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải chính, Trương Nghệ Mưu chia sẻ Tam Thể là một tác phẩm khoa học viễn tưởng có quy mô lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức khi chuyển thể lên màn ảnh rộng. Vì vậy, ê-kíp đã dành nhiều năm để chỉnh sửa và hoàn thiện kịch bản.

Đạo diễn phim Trung Quốc Trương Nghệ Mưu xuất hiện trên thảm đỏ trong lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31. Ảnh: Getty

Nam đạo diễn cho biết ông hy vọng phiên bản điện ảnh có thể đáp ứng kỳ vọng của khán giả. Ngay khi nhận lời thực hiện dự án, Trương Nghệ Mưu đã yêu cầu ê-kíp thu thập một lượng lớn phản hồi trên mạng, trong đó có khoảng 400.000 bình luận của người hâm mộ về những gì họ mong muốn nhìn thấy trong bộ phim.

Đây được xem là cách tiếp cận đáng chú ý của nhà làm phim kỳ cựu trước một tác phẩm sở hữu lượng người hâm mộ lớn. Trương Nghệ Mưu thừa nhận ông hiểu khán giả có nhiều kỳ vọng cũng như lo lắng đối với dự án, vì vậy muốn nghiên cứu kỹ những mong muốn đó trước khi đưa Tam Thể lên màn ảnh rộng.

Kế hoạch thực hiện phiên bản điện ảnh mới của Tam Thể do Trương Nghệ Mưu đạo diễn lần đầu được công bố tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải năm 2024. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian sau đó, thông tin về dự án gần như không được tiết lộ. Phiên bản điện ảnh của Trương Nghệ Mưu hoàn toàn độc lập với series 3 Body Problem của Netflix. Tác phẩm truyền hình do David Benioff, D.B. Weiss và Alexander Woo phát triển, ra mắt vào tháng 3/2024 và được thực hiện bằng tiếng Anh.

Trong khi đó, Trương Nghệ Mưu sẽ mang câu chuyện khoa học viễn tưởng của Lưu Từ Hân trở lại màn ảnh bằng một phiên bản điện ảnh Trung Quốc. Đây cũng là dự án đáng chú ý trong sự nghiệp của nam đạo diễn, người từng ghi dấu với nhiều tác phẩm như Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục bên cạnh những bộ phim mang màu sắc hiện thực trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Với vai trò Chủ tịch ban giám khảo, Trương Nghệ Mưu cho biết ông đặc biệt vinh dự khi được làm việc trong một hội đồng gồm phần lớn thành viên nữ. Ban giám khảo năm nay có 7 thành viên, gồm nhà làm phim Trung Quốc Bi Gan, diễn viên Hàn Quốc Moon Choi, đạo diễn Nhật Bản Kei Ishikawa, đạo diễn Hàn Quốc July Jung, nhà sản xuất Việt Nam Trần Thị Bích Ngọc và diễn viên Kazakhstan Samal Yeslyamova.

Theo nam đạo diễn, điện ảnh châu Á cần có một sân chơi đủ lớn để vượt ra khỏi phạm vi khu vực và tạo ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Ban giám khảo do Trương Nghệ Mưu đứng đầu sẽ đánh giá 13 tác phẩm tranh giải để trao các hạng mục gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Giải đặc biệt của ban giám khảo, Nam diễn viên xuất sắc và Giải đóng góp nghệ thuật.

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra đến ngày 15/10, trong khi Asian Contents & Film Market được tổ chức từ ngày 10 đến 13/10. Với việc Trương Nghệ Mưu một lần nữa xác nhận tiến độ của Tam Thể, dự án chuyển thể điện ảnh này tiếp tục thu hút sự chú ý dù vẫn chưa có nhiều thông tin về thời điểm khởi quay hay kế hoạch phát hành. Trong bối cảnh tác phẩm của Lưu Từ Hân đã có một phiên bản truyền hình quốc tế, phiên bản điện ảnh Trung Quốc của một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất nước này càng được kỳ vọng sẽ mang đến cách tiếp cận riêng cho câu chuyện khoa học viễn tưởng.