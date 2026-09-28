Trường nghề hỗ trợ học viên lập nghiệp

Giờ học tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa.

Hỗ trợ người học tự tạo việc làm, khởi nghiệp từ nghề được đào tạo

Ông Lưu Đình Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, cho biết nhà trường từng bước lồng ghép nội dung giáo dục khởi nghiệp, kỹ năng tìm việc, kỹ năng lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh vào quá trình đào tạo.

Song song với đó, nhà trường phối hợp với doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm và các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp. Với những học sinh có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan để tư vấn, định hướng và hỗ trợ hoàn thiện các điều kiện cần thiết.

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về học sinh tốt nghiệp, tình trạng việc làm, ngành nghề đang làm việc và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đây là cơ sở phục vụ công tác dự báo và nâng cao chất lượng đào tạo.

Với Trung tâm GDNN - GDTX Nam Quảng Trị, việc đào tạo nghề được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với nhu cầu thực tế của người dân, điều kiện kinh tế - xã hội địa phương và khả năng tạo việc làm, tăng thu nhập sau đào tạo.

Ông Lê Văn Hòa, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Nam Quảng Trị, cho biết Trung tâm là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp gần dân, trực tiếp tổ chức đào tạo và cung cấp cơ hội học nghề cho người lao động trên địa bàn.

Đặc thù địa bàn còn có những khu vực khó khăn. Tại thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang, trong những năm trở lại đây, Trung tâm đã tổ chức gần 5 lớp với khoảng 100 hộ dân tham gia. Đối với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, việc được tiếp cận đào tạo nghề ngay tại địa phương giúp giảm chi phí đi lại, ăn ở, đồng thời tạo điều kiện để người dân vừa học nghề vừa duy trì công việc, sản xuất của gia đình.

Theo ông Lê Văn Hòa, Trung tâm định hướng người học không chỉ học để tìm việc làm mà còn có thể tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình và khởi nghiệp từ nghề được đào tạo.

Đối với từng nghề, Trung tâm chú trọng trang bị kỹ năng thực hành và hướng dẫn người học vận dụng kiến thức vào thực tế. Với các nghề như chế biến món ăn, pha chế, trang điểm thẩm mỹ, cắm hoa, trồng hoa, chăn nuôi..., người học có thể từng bước phát triển thành các hoạt động dịch vụ hoặc mô hình sản xuất nhỏ phù hợp với điều kiện gia đình.

Thời gian tới, Trung tâm mong muốn tăng cường hơn nữa việc kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh để mở rộng cơ hội việc làm; đồng thời hỗ trợ người học tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển sinh kế.

Trung tâm cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo nghề giai đoạn 2026-2030; tháo gỡ khó khăn về nguồn kinh phí; tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã.

“Chúng tôi cho rằng, đào tạo nghề ở vùng khó không chỉ là trang bị một nghề cho người lao động mà quan trọng hơn là tạo cho họ một phương thức sinh kế bền vững, giúp người dân phát huy khả năng lao động, tự tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, ông Lê Văn Hòa nói.

Đào tạo nghề tại Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa.

Kết nối hướng nghiệp, doanh nghiệp để mở rộng cơ hội việc làm

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Long, tại vùng khó khăn, nhà trường có thể phối hợp với chính quyền địa phương, trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và các tổ chức đoàn thể để xây dựng mạng lưới tư vấn hướng nghiệp tại cơ sở.

Một hướng tiếp cận khác là tăng cường tư vấn theo nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Học sinh phổ thông cần được tư vấn lựa chọn nghề; người lao động cần được tư vấn chuyển đổi nghề; hộ nghèo cần được tư vấn nghề có khả năng tạo thu nhập; còn người đã có nghề cần được tư vấn nâng cao kỹ năng và chuyển đổi số.

Đối với khởi nghiệp, theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, nhà trường cần chuyển từ việc tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp đơn thuần sang hỗ trợ người học hình thành ý tưởng, xây dựng mô hình kinh doanh, thử nghiệm sản phẩm và kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh.

Về việc làm, nhà trường xây dựng quan hệ thường xuyên với doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm, kết nối tuyển dụng trực tiếp và theo dõi tình trạng việc làm của người học sau tốt nghiệp. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nhà trường đánh giá lại chất lượng và mức độ phù hợp của chương trình đào tạo.

Cùng quan điểm lấy việc làm và khả năng ổn định cuộc sống làm đích đến của đào tạo nghề, ông Trương Ngọc Tiến, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa, cho biết nhà trường xác định nhiệm vụ là đào tạo gắn với nhu cầu thực tế, lấy người học làm trung tâm và hướng tới việc làm sau đào tạo.

Trong quá trình đó, nhà trường vừa phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng chuyên môn, kỹ năng nghề, vừa phải quan tâm đến đặc điểm tâm lý, sức khỏe, khả năng tiếp thu và điều kiện gia đình của từng người học.

Trong thời gian tới, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành; đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức xã hội để mở rộng cơ hội thực tập, việc làm và sinh kế cho người học.

“Đối với giáo dục nghề nghiệp ở vùng khó khăn, thành công không chỉ được đo bằng số người được đào tạo, mà quan trọng hơn là số người sau đào tạo có thể tìm được việc làm, tạo ra thu nhập, tự tin hòa nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Đó cũng là định hướng mà nhà trường luôn nỗ lực thực hiện trong quá trình đào tạo nghề cho người học có hoàn cảnh khó khăn”, ông Trương Ngọc Tiến chia sẻ.