Phòng thực hành hiện đại của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Ảnh: NTCC.

Thành lập năm 1976, sau 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trụ sở ở phường Hố Nai, TP Đồng Nai có thế mạnh đào tạo các ngành như cắt gọt kim loại, cơ điện tử, công nghệ ô tô, điện công nghiệp…

Đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất

Trường có 16 ngành nghề, trong đó có 8 ngành đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Trường đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều năm qua trường hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế nâng cấp cơ sở vật chất hiện đại, mang tính đồng bộ cao phục vụ công tác giảng dạy, thực tập cho sinh viên. Việc đầu tư, cơ sở vật chất trang thiết bị nhằm giúp sinh viên ra trường có thể tham gia ngay vào thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

TS Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi cho biết, trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số, khoa học công nghệ phát triển nhanh, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đầu tư cơ sở vật chất tương xứng với sự phát triển và nhu cầu của doanh nghiệp. Bởi nhiều doanh nghiệp hiện nay đã đầu tư công nghệ hiện đại, cơ sở giáo dục cũng cần có những trang bị tương đồng với sự phát triển này.

Theo TS Chương nguyên tắc việc đầu tư trang thiết bị là tính đồng bộ, tránh kiểu nhỏ giọt chắp vá sẽ không hiệu quả, thậm chí lãng phí, làm gián đoạn đào tạo. Kinh nghiệm tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi nhà trường đầu tư hệ thống thiết bị theo dự án, có tính đồng bộ cao, đảm bảo đào tạo liên tục. Bên cạnh đó, thiết kế nhà xưởng được trường nghiên cứu sắp xếp khoa học, tối ưu khi lắp đặt thiết bị, dây chuyền đảm bảo không gian khi hoạt động.

Minh chứng cho mô hình đầu tư đồng bộ, trường đã khánh thành và vận hành Trung tâm đào tạo nghề xanh chất lượng cao (VCMI Green TVET) phục vụ cho việc học tập, thực hành của sinh viên.

Tòa nhà sử dụng năng lượng tái tạo chiếm tới 70% tổng mức tiêu hao năng lượng do thiết kế đón ánh sáng tự nhiên, cùng hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh. Các hệ thống điện, nước được tối ưu hóa để tiết kiệm.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo, thời gian học của sinh viên tại tòa nhà cũng được thiết kế theo hướng tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở vật chất, vừa mang lại hiệu quả cho sinh viên vừa tận dụng tối đa năng lực phục vụ của trang thiết bị.

Theo TS Nguyễn Văn Chương, mục tiêu đào tạo nghề theo hướng xanh, chất lượng cao là xu hướng tất yếu hiện nay nhằm hướng tới các chiến lược phát triển bền vững.

Tạo môi trường thực hành chuẩn quốc tế cho sinh viên

Ngoài đầu tư trang thiết bị, Trường Cao Đẳng Cơ giới và Thủy lợi những năm qua đã hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế cùng xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao. Trường hợp tác với Australia trong đào tạo nghề logistics, thông qua việc đào tạo giáo viên dạy nghề này theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với đối tác Đan Mạch, trường hợp tác phát triển nhân lực ngành điện gió ngoài khơi bằng việc phối hợp xây dựng chương trình, đào tạo bảo dưỡng tuabin điện gió. Tháng 12 này, trường sẽ tiếp tục đào tạo sửa chữa cánh quạt của tuabin điện gió.

Để tạo môi trường thực hành cho sinh viên, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi phối hợp với đối tác quốc tế có doanh nghiệp tại Việt Nam tổ chức cho sinh viên thực tập, giúp nâng cao kỹ năng thực tế. Trường thành lập các Hội đồng tư vấn nghề với thành phần là đại diện các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, tập đoàn… với nhiệm vụ định kỳ cập nhật các xu hướng công nghệ, yêu cầu kỹ năng của người lao động nhằm đưa vào chương trình đào tạo của nhà trường.

Bên cạnh đó, Hội đồng tư vấn nghề cũng là đơn vị phối hợp với nhà trường triển khai các khóa đào tạo tại doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên trường.

Sinh viên trường được thực hành trên các thiết bị hiện đại. Ảnh: NTCC.

TS Nguyễn Văn Chương cho rằng, đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

"Nhà trường cần quan tâm hơn nữa việc đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho sinh viên thông qua thực hành. Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần được đào tạo, nâng cao kỹ năng hàng năm theo nhu cầu doanh nghiệp để truyền đạt đến sinh viên", TS Chương nói.

Theo bà Beate Dippmar, Giám đốc khối các dự án giáo dục nghề nghiệp, Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ), đến nay trường có 4 chương trình đào tạo định hướng tiêu chuẩn Đức. Các chương trình đã đầu tư nhiều nguồn lực nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành cho giảng viên, đồng thời đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, chú trọng hợp tác với doanh nghiệp.

“Bên cạnh các chương trình chất lượng cao, trường còn tích hợp các kỹ năng xanh cơ bản trong toàn bộ chương trình đào tạo cho học sinh, sinh viên tại trường”, bà Beate Dippmar nói.