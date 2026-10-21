Trường nghề đào tạo thực chiến – sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay

Người học sát thực tế nhờ mô hình “Đồng kiến tạo”

Các trường cao đẳng đang chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình hợp tác truyền thống sang “Đồng kiến tạo” dựa trên nền tảng đào tạo kép, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích toàn diện. Cùng với đó, các trường đào tạo thực chiến bằng việc tăng tỷ lệ thực hành, đưa sinh viên đến doanh nghiệp học tập và thực tập.

Giờ học thực hành của sinh viên nghề Tự động hóa công nghiệp Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: HNIVC

Tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, đào tạo thực chiến là thay đổi bản chất môi trường học tập và phương pháp tiếp cận. Ông Trần Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Nhà trường duy trì tỷ trọng thực hành đạt 70% tổng thời lượng. Việc thực hành được thiết kế theo phương pháp Học qua dự án thực tế. Sinh viên không chỉ “thực tập quan sát” mà trực tiếp giải quyết các bài toán sản xuất, bảo trì cụ thể do doanh nghiệp đặt hàng. Nhà trường còn đưa “công xưởng về trường” bằng việc cùng doanh nghiệp đặt các trạm, dây chuyền, phòng học mô phỏng số. Sinh viên được thao tác trên không gian thực tế ảo và hệ thống máy móc bám sát công nghệ lõi của thị trường.

Sinh viên ngành Tự động hoá, Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội thực hành đấu nối mạch điện. Ảnh: Trần Liên

Cùng chung định hướng đó, Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội thực hiện đào tạo nghề gắn kết công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Có những ngành nghề được nhà trường đưa sinh viên đến doanh nghiệp để đào tạo một số nội dung, với điều kiện có đủ các yêu cầu. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường thực hiện mô hình đưa sinh viên đi thực tập trải nghiệm và thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp, mỗi kỳ trong thời gian 3 tháng. Đối với thực tập trải nghiệm, sinh viên được tiếp cận với những công nghệ mới, trang thiết bị tại đây. Đồng thời, sinh viên được học tác phong, nề nếp, cách sinh hoạt cho đến những công việc thực tế. Đến khi thực tập tốt nghiệp, sinh viên sẽ được bố trí vào những vị trí sâu hơn. Bên cạnh đó, sinh viên còn nhận được chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp. Khi thực tập đầy đủ 40 giờ/tuần, sinh viên được hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ đưa đón, bố trí chỗ ở, bữa ăn giữa ca".

Trong khi đó, đối với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa, đào tạo thực chiến là có tỷ trọng thực hành 70 - 80%. Nhà trường có mạng lưới khoảng 500 doanh nghiệp thân thiết, có ngành nghề hoạt động phù hợp với mô hình đào tạo. Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, nhà trường mời doanh nghiệp tham gia sâu để gắn sát nhất với thực tế sản xuất. Nhà trường hỗ trợ sinh viên rất nhiều trong quá trình trải nghiệm, thực tập, làm việc thực tế như công nhân thực thụ, kỹ sư thực thụ tại nhà máy và được các chuyên gia kèm cặp. “Ngoài hỗ trợ chuyên môn, chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ học bổng, tuyển dụng để người học yên tâm học tập và rèn luyện tốt kỹ năng để ra trường đi làm” - ông Trần Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa cho hay.

Giá trị cộng hưởng từ đào tạo thực chiến

Từ mô hình đào tạo thực chiến, bà Nguyễn Thị Hằng Nga chia sẻ: Sinh viên được tham gia vào các công việc thực tế để sau này khi đi làm không bị bỡ ngỡ. Trong quá trình đi thực tập, các em được doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng. Khi sinh viên tốt nghiệp được doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc luôn, không cần thử việc. Ngoài việc được trang bị kỹ năng nghề trên những thiết bị, công nghệ mới, các em còn được học về ý thức, tác phong, môi trường làm việc. Khi các em đi làm thì thu nhập cao và chế độ đãi ngộ khác. Với việc đào tạo thực chiến, năm học vừa qua, 100% sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng có việc làm. Đối với học sinh chương trình 9+, sau khi tốt nghiệp, chủ yếu các em học liên thông lên cao đẳng 1 năm ra trường có việc làm.

Chuyên viên Daikin hướng dẫn sinh viên tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống VRV tại xưởng thực hành. Ảnh: Trần Liên

Tương tự, tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, mô hình “Đồng kiến tạo”, đào tạo thực chiến giúp sinh viên khi tốt nghiệp sở hữu tư duy kỷ luật công nghiệp, kỹ năng vận hành thành thạo và năng lực xử lý sự cố. Đồng thời, sinh viên đã có kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiếp nhận có thể bố trí ngay vào vị trí việc làm mà gần như không tốn chi phí, thời gian đào tạo lại. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện chiến lược “Linh hoạt hóa” bảo đảm tuyệt đối tính pháp lý, tuân thủ khung trình độ quốc gia, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo.

Nhờ đào tạo thực chiến, sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay tại doanh nghiệp. Ảnh: HNIVC

Hiệu quả của chiến lược gắn kết thực chiến tại các trường cao đẳng đã mang lại những giá trị cộng hưởng rõ rệt. Đối với người học, giá trị lớn nhất là “sự tự tin nghề nghiệp” và lợi thế cạnh tranh. Sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay với mức thu nhập khởi điểm cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng tại các doanh nghiệp FDI và các tập đoàn công nghệ lớn. Đối với nhà trường, việc liên tục cập nhật công nghệ từ doanh nghiệp giúp đội ngũ nhà giáo được “thực chiến hóa”, cơ sở vật chất tối ưu. Về xu hướng tuyển sinh có sự dịch chuyển lớn về nhận thức xã. Nhiều thanh niên, học sinh chủ động chọn các trường đào tạo nghề ngay từ đầu vì nhìn thấy giá trị thực tế: thời gian đào tạo tối ưu, nhiều ngành nghề được miễn, giảm học phí và được giới thiệu việc làm khi tốt nghiệp. Ngoài ra, số lượng đăng ký vào nhóm ngành Cơ điện tử, Tự động hóa công nghiệp, IT, AI, Quản trị mạng, Kỹ thuật điện - điện tử liên tục tăng mạnh. Giới trẻ hiện đại nhận thức rất rõ rằng, trở thành một kỹ thuật viên bậc cao trong kỷ nguyên số là con đường lập nghiệp danh giá và đầy triển vọng.

Mô hình đào tạo thực chiến không chỉ mở ra cơ hội việc làm cùng mức thu nhập hấp dẫn cho sinh viên ngay khi tốt nghiệp, mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô.