Khi bản không còn xếp vào nhóm địa bàn khó khăn

Bản Thái Hòa, xã Môn Sơn được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 bản cũ: Nam Sơn, Thái Hòa và Tân Hòa, với gần 450 hộ dân, khoảng 2.000 nhân khẩu. Dù hạ tầng giao thông từng bước được cải thiện, điều kiện sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn. Trong bản có cụm dân cư hơn 10 hộ nằm biệt lập bên kia sông. Muốn ra trung tâm, người dân chủ yếu phải lội suối, đi thuyền. Mỗi khi mùa mưa lũ đến, nước sông dâng cao, cụm dân cư gần như bị chia cắt.

Theo quy định, thôn đặc biệt khó khăn có dưới 60% đường thôn và đường liên thôn được cứng hóa. Bản Thái Hòa, xã Môn Sơn có tỷ lệ đường bê tông trên 87% nên không còn là bản đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thành Cường

Con đường bộ duy nhất để ra trung tâm xã là lối đi qua khu vực nghĩa trang, hình thành từ việc người dân bản Bắc Sơn khai thác keo. Với người lớn, việc đi lại đã khó; với trẻ nhỏ, hành trình đến trường càng tiềm ẩn nguy hiểm.

Điều khiến người dân bản Thái Hòa băn khoăn hơn cả là những thay đổi trong chính sách hỗ trợ giáo dục sau khi bản không còn thuộc diện địa bàn đặc biệt khó khăn. Theo phản ánh của địa phương, sau khi tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt khoảng 87%, bản Thái Hòa trở thành 1 trong 2 bản không còn nằm trong danh sách địa bàn đặc biệt khó khăn của xã đặc biệt khó khăn Môn Sơn. Trong khi đó, toàn bản vẫn còn hơn 100 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm khoảng 25% số hộ dân.

Khi không còn thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh của bản không còn được hưởng một số chính sách dành cho đối tượng này. Sự thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội được tuyển chọn, bố trí ăn, ở bán trú hoặc nội trú tại Trường PTNT Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn.

Sau khi sắp xếp cơ sở giáo dục, học sinh bản Thái Hòa đang học tại Trường Tiểu học 1 Môn Sơn không thuộc diện ưu tiên tuyển vào Trường PTNT TH&THCS Môn Sơn sẽ phải ra bản Thái Sơn để học. Ảnh: Thành Cường

Trưởng bản Thái Hòa Vi Thị Xuân cho biết, người dân không chỉ băn khoăn về cơ hội học tập tại ngôi trường trên địa bàn mà còn lo lắng việc đi lại của con em. Phần lớn lao động trẻ trong bản đi làm ăn xa, ở nhà chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Việc đưa, đón hằng ngày đặt lên vai ông bà, trong đó có nhiều người tuổi cao, không biết đi xe máy. Vào mùa mưa lũ, hành trình đến trường càng thêm trắc trở.

Trao đổi về băn khoăn của phụ huynh, thầy Nguyễn Văn Vị - Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn cho biết, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 nhà trường được giao là 1.142 học sinh. Công tác tuyển sinh, bố trí học sinh ở nội trú, bán trú phải tuân thủ quy định hiện hành về thứ tự ưu tiên và chỉ tiêu được giao.

Do bản Thái Hòa không còn thuộc diện địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh ở đây được xếp vào nhóm ưu tiên thấp hơn. Hiện có 44 học sinh khối Trung học cơ sở ở bản Thái Hòa đang được sắp xếp học tại trường PTNT Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn. Trong đó, có 7 em không thuộc diện ưu tiên tuyển sinh theo Thông tư 12/2026/TT-BGDĐT ngày 4/3/2026. Các em được tiếp nhận sau khi một số học sinh thuộc diện ưu tiên xin rút hồ sơ, chuyển về học tại điểm trường gần nhà, để lại các vị trí còn trống.

Theo khoản 4, Điều 8, Thông tư 12/2026/TT-BGDĐT ngày 4/3/2026, việc tuyển sinh vào trường nội trú được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

Học sinh không có nguồn nuôi dưỡng, học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người thuộc diện được ưu tiên; con các đối tượng chính sách, người có công; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn hoặc ở địa bàn có nhà cách xa trường, không thể đi về trong ngày theo quy định của UBND cấp tỉnh; và các đối tượng, địa bàn khác được cấp có thẩm quyền quy định trong kế hoạch tuyển sinh của nhà trường.

Trường hợp số học sinh đăng ký ở một nhóm ưu tiên vượt chỉ tiêu còn lại, nhà trường thực hiện tuyển sinh theo tiêu chí do Sở GD&ĐT hướng dẫn.

Kiến nghị từ cơ sở

Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn Nguyễn Văn Vị chia sẻ, nhà trường hiểu tâm tư của phụ huynh nhưng không thể tự ý bố trí học sinh ngoài đối tượng được hưởng chính sách. Việc này liên quan trực tiếp đến chỉ tiêu tuyển sinh, chế độ hỗ trợ và trách nhiệm quản lý ngân sách.

Như vậy, dù trường đóng ngay trên địa bàn, việc học sinh bản Thái Hòa có được bố trí ở nội trú, bán trú hay không vẫn phải căn cứ vào điều kiện, thứ tự ưu tiên và chỉ tiêu theo quy định. Đây là tình huống khiến phụ huynh, nhà trường và chính quyền địa phương cùng trăn trở.

Năm học 2026-2027, Trường PTNT Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn được giao chỉ tiêu 1.142 học sinh. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn Lương Văn Tuấn cho biết, địa phương đã báo cáo, trao đổi vấn đề với Ban Thường vụ Đảng ủy xã để tìm phương án giải quyết. Theo ông Tuấn, không chỉ bản Thái Hòa mà học sinh bản Thái Sơn cũng gặp tình trạng tương tự do không thuộc diện địa bàn đặc biệt khó khăn.

Trước mắt, xã tính toán phương án chờ công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng ổn định rồi tiếp tục rà soát. Nếu có học sinh ở các bản xa rút hồ sơ hoặc không tiếp tục học tại trường, địa phương sẽ phối hợp với nhà trường xem xét bố trí học sinh các bản Thái Hòa, Thái Sơn vào những vị trí còn trống.

Đây là giải pháp tình thế nhằm tận dụng cơ sở vật chất hiện có, tạo thêm cơ hội cho học sinh. Tuy nhiên, phương án phụ thuộc vào số lượng chỗ trống phát sinh, chưa thể giải quyết căn cơ nguyện vọng của các gia đình.

Lãnh đạo xã Môn Sơn cũng cho rằng, việc thực hiện chính sách phải bảo đảm công bằng với tất cả nhóm đối tượng. Nếu tự ý bố trí thêm học sinh ngoài diện ưu tiên, không chỉ phát sinh vướng mắc về chế độ mà còn có thể dẫn đến ý kiến không đồng thuận, thậm chí khiếu kiện từ các gia đình thuộc nhóm ưu tiên khác.

Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc yêu cầu nhà trường hay chính quyền xã linh hoạt vượt quy định, mà cần có cơ chế phù hợp để xử lý những tình huống phát sinh từ thực tiễn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh và các đại biểu tham quan phòng học mới của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Môn Sơn. Ảnh: Thành Cường

Từ thực tế này, Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn Lương Văn Tuấn kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung tiêu chí ưu tiên đối với học sinh tại địa bàn có trường đóng chân; đồng thời xem xét tạo điều kiện để con em ở những xã miền núi khó khăn tiếp cận mô hình trường nội trú liên cấp.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, trước hết, cần nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp đối với những bản vừa được đưa ra khỏi danh sách địa bàn đặc biệt khó khăn. Thay vì chấm dứt ngay chính sách hỗ trợ, có thể xem xét duy trì một số chế độ giáo dục thiết yếu trong thời gian nhất định, căn cứ tỷ lệ hộ nghèo, điều kiện sinh kế và khả năng tiếp cận trường học, giúp các gia đình thích ứng với thay đổi, tránh ảnh hưởng đột ngột đến việc học của trẻ.

Kiến nghị trên cũng là mong muốn của nhiều địa phương khác, xuất phát từ thực tế, cần được nghiên cứu trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định chung, khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất và điều kiện ngân sách.