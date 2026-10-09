Trường Newton dẫn đầu thành tích đoàn Việt Nam tại Olympic toán và khoa học quốc tế 2026

Thành tích nổi bật tại sân chơi trí tuệ quốc tế

Kỳ thi Olympic toán và khoa học quốc tế (International mathematics and science Olympiad for primary school - IMSO) 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 6-10 tại West Java, Indonesia, với sự tham gia của hàng trăm thí sinh đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là kỳ thi quốc tế thường niên dành cho học sinh dưới 13 tuổi, đòi hỏi cao về tư duy, khả năng vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề. Các nội dung thi gồm tìm đáp án, tự luận và khám phá, hướng tới đánh giá không chỉ kiến thức mà cả khả năng phân tích, lập luận và ứng dụng của học sinh trước những vấn đề mới.

Lãnh đạo Hệ thống Trường liên cấp Newton đón đoàn học sinh mang chiến thắng trở về từ sân chơi trí tuệ IMSO 2026. Ảnh: NTCC

Đoàn Việt Nam tham dự IMSO 2026 gồm 24 học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội. Để có mặt trong đội tuyển quốc gia, các em đã trải qua hai vòng tuyển chọn với yêu cầu cao về năng lực toán và khoa học.

Kết quả, cả 24/24 thí sinh Việt Nam đều giành huy chương, gồm 11 Huy chương vàng, 10 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng - thành tích cao nhất từ trước đến nay của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường IMSO quốc tế.

Đóng góp đáng kể vào kết quả chung là học sinh Hệ thống Trường liên cấp Newton với 9 huy chương, gồm 6 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng. Với 6/11 Huy chương vàng của đoàn Việt Nam, Newton là đơn vị có thành tích nổi bật nhất tại IMSO 2026.

Đáng chú ý, hai học sinh Nguyễn Quang Vinh và Vũ Nguyễn Minh Nhật, cùng học lớp 6G01, Trường Tiểu học - THCS Newton Westlake đã giành Huy chương vàng. Nguyễn Quang Vinh đồng thời nhận giải Best Theory - mathematics, dành cho lời giải lý thuyết hay nhất ở môn toán. Kết quả này tạo thêm một dấu ấn đáng chú ý đối với Newton Westlake, khi học sinh của một cơ sở mới đã đạt thành tích xuất sắc tại một sân chơi học thuật quốc tế uy tín, có tính cạnh tranh cao.

9 học sinh Hệ thống Trường liên cấp Newton giành huy chương tại IMSO 2026, trong đó có 6 Huy chương vàng. Ảnh: NTCC

Thành tích tại IMSO 2026 cũng nối dài kết quả của học sinh Newton trong những năm gần đây. Tại IMSO 2025, học sinh Newton giành 11/24 huy chương của đoàn Việt Nam, đứng vị trí thứ nhất trong số các đơn vị tham dự. Năm 2024, học sinh Newton giành trọn 9/9 huy chương của đoàn Việt Nam, gồm 4 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng, qua đó dẫn đầu cả nước năm thứ hai liên tiếp, với một học sinh đạt danh hiệu “Best In Theory” ở môn khoa học.

Trước đó, tại IMSO 2023, Newton đóng góp 8 huy chương, gồm 5 Huy chương vàng và 3 Huy chương bạc. Năm 2019, học sinh Newton giành 23 huy chương, gồm 5 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc và 9 Huy chương đồng.

Từ nền tảng học tập đến khả năng chinh phục thử thách

IMSO không chỉ hướng tới việc tìm kiếm những học sinh có thành tích tốt ở toán và khoa học. Các nội dung thi yêu cầu thí sinh phân tích dữ kiện, hình thành giả thuyết, lựa chọn phương pháp tiếp cận và kiên trì tìm lời giải. Vì vậy, kết quả tại IMSO phần nào phản ánh khả năng vận dụng kiến thức và xử lý những vấn đề không có sẵn cách giải của học sinh.

Theo đại diện lãnh đạo Hệ thống Trường liên cấp Newton, định hướng của nhà trường là xây dựng môi trường học tập khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, tìm tòi, tư duy độc lập và chủ động tìm kiếm lời giải cho những vấn đề mới. Trong đó, chương trình toán và khoa học bằng tiếng Anh được triển khai theo hướng mở rộng, chú trọng chiều sâu học thuật và khả năng vận dụng kiến thức trong những bối cảnh có tính thử thách.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học - THCS Newton Westlake - cơ sở 4 của Hệ thống Trường liên cấp Newton đi vào hoạt động. Ảnh: NTCC

Cách tiếp cận này tạo điều kiện để học sinh vừa củng cố nền tảng kiến thức, vừa rèn luyện các kỹ năng cần thiết khi tham gia những kỳ thi học thuật quốc tế. Với IMSO, quá trình chuẩn bị không chỉ nằm ở việc luyện tập dạng bài mà còn hướng tới khả năng phân tích, lập luận và trình bày lời giải.

Khi các sân chơi học thuật quốc tế ngày càng chú trọng năng lực tư duy và khả năng giải quyết vấn đề, những kết quả tại IMSO 2026 là một dấu mốc đáng chú ý của học sinh Newton. Quan trọng hơn, từ quá trình chuẩn bị và thi đấu, học sinh có thêm cơ hội kiểm chứng năng lực trong môi trường quốc tế, rèn luyện bản lĩnh và tiếp cận những yêu cầu học thuật ở mức độ cao hơn.

Được thành lập từ năm 2009, Hệ thống Trường liên cấp Newton hiện có 4 cơ sở tại Hà Nội, với khoảng 10.000 học sinh và hơn 900 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Bên cạnh chương trình chuẩn Việt Nam, hệ thống triển khai các chương trình song ngữ, Cambridge, Edexcel và chương trình quốc tế. Sự đa dạng về chương trình tạo điều kiện để học sinh lựa chọn lộ trình phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng phát triển.