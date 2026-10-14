Trường nào có nhiều thủ khoa nhất ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2026?

Hà Nội có 37 thủ khoa thi học sinh giỏi năm học 2026-2027. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Quyên

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức công bố kết quả Giải của thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Theo kết quả Sở công bố, Hà Nội năm nay có 37 thủ khoa các môn thi, tăng 3 em so với năm ngoái.

Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam dẫn đầu với 13 thủ khoa. Tiếp đến là Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An với 7 thủ khoa.

Xét theo bảng, tại bảng A, dành cho học sinh trường không chuyên, có 15 thủ khoa. Môn Toán có 2 thủ khoa, cùng đạt điểm tuyệt đối 20/20, là học sinh Trường Trung học phổ thông Quốc Oai và Trường Trung học phổ thông Hoài Đức A.

Ở bảng B, có 22 thí sinh thủ khoa.

Danh sách 37 thủ khoa thi học sinh giỏi cấp trung học phổ thông của Thành phố Hà Nội năm học 2026-2027:

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trong hai ngày 14 và 15/9, thu hút gần 5.600 thí sinh dự thi, chia làm 2 bảng, A và B lần lượt dành cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên và trung học phổ thông không chuyên.

Toàn thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải, gồm 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích.