Trường nào có nhiều thủ khoa nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 của Hà Nội?

Hà Nội có gần 5.600 em tham dự kỳ thi thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi quốc gia. Ảnh: Phạm Thảo

Theo danh sách được công bố, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam dẫn đầu với 13 thủ khoa. Xếp thứ hai là Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An với 7 thủ khoa.

Các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton, Trung học phổ thông Phan Đình Phùng và Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ cùng đứng thứ ba, mỗi trường có 2 học sinh đạt thành tích thủ khoa.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trong hai ngày 14 và 15-9, thu hút gần 5.600 thí sinh tham gia.

Toàn thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải, gồm 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích.

Học sinh có thể tra cứu kết quả chi tiết trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ https://diemthi.hanoi.edu.vn.

Hà Nội công bố danh sách thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12 năm học 2026-2027.