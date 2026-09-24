Trường miền núi ứng dụng AI vào giảng dạy

Các giáo viên Trường THPT Chiềng Sinh tại buổi tập huấn AI.

Bước đi đột phá của nhà trường

Tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục, Trường THPT Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La đã đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động giảng dạy và học tập. Bằng cách làm này, nhà trường đã mở ra một trang mới trong phương pháp đào tạo, giúp học sinh tiếp cận kiến thức hiện đại, thu hẹp khoảng cách giáo dục với các tỉnh lớn ở dưới xuôi.

Những năm qua, Trường THPT Chiềng Sinh luôn xác định đổi mới phương pháp dạy và học là giải pháp then chốt, để nâng cao chất lượng giáo dục. Với sự hỗ trợ của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cùng các chương trình chuyển đổi số quốc gia, từ đầu năm học 2026–2027, trường đã triển khai thí điểm ứng dụng AI trong các môn học chính như: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Không còn chỉ dừng lại ở bảng đen và phấn trắng, giờ đây, giáo viên tại nhà trường đã sử dụng các công cụ AI hỗ trợ thiết kế bài giảng, tạo bài tập cá nhân hóa, phân tích kết quả học tập và đưa ra giải pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh. Học sinh được hướng dẫn cách sử dụng AI một cách khoa học, có trách nhiệm để tra cứu tài liệu, giải thích bài học, rèn luyện kỹ năng và mở rộng kiến thức ngoài sách giáo khoa.

Học sinh Trường THPT Chiềng Sinh trong giờ ngoại khóa tại sân trường.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Chiềng Sinh, cho biết: "Áp dụng công nghệ, đặc biệt là AI vào giảng dạy không phải là việc dễ dàng đối với một trường ở Sơn La. Nhưng chúng tôi tin rằng, để học sinh Chiềng Sinh có thể phát triển bình đẳng với bạn bè trên cả nước, chúng tôi không thể đi sau. AI không thay thế giáo viên, mà giúp thầy cô làm việc hiệu quả hơn và mỗi học sinh có lộ trình học tập phù hợp nhất với mình”.

Sau gần một học kỳ triển khai, những thay đổi rõ rệt đã xuất hiện. Các giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, kiến thức phức tạp được minh họa trực quan, dễ hiểu hơn đối với các em. Cùng với đó, học sinh trở nên chủ động hơn trong học tập, không còn ngại đặt câu hỏi hay khám phá những điều mới mẻ.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Chiềng Sinh phát biểu trong buổi tập huấn AI.

Đối với học sinh học lực trung bình, AI giúp củng cố kiến thức nền tảng thông qua bài tập được điều chỉnh theo trình độ cá nhân. Với học sinh khá, giỏi, AI mở ra nguồn tài liệu phong phú, giúp phát huy năng lực, tư duy logic và sáng tạo. Đặc biệt, AI còn hỗ trợ học sinh tự đánh giá tiến độ học tập, nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình để có phương pháp cải thiện kịp thời.

Em Cà Thị Khánh, học sinh lớp 10A Trường THPT Chiềng Sinh nói: "Trước đây em ngại hỏi thầy, cô khi không hiểu bài vì sợ ảnh hưởng đến lớp. Bây giờ em có thể hỏi bất cứ lúc nào qua công cụ AI, được giải thích chi tiết cho đến khi hiểu. Em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong thời gian học tập tại trường”.

Còn em Lò Văn Hùng, học sinh lớp 11 B1, chia sẻ: "AI giúp em tra cứu bài học nhanh hơn, học từ vựng tiếng Anh qua trò chuyện với máy rất thú vị. Em ước mơ sau này sẽ học chuyên ngành công nghệ thông tin, để quay về quê hương mình làm việc".

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Chiềng Sinh trong buổi tập huấn AI.

Giáo viên thay đổi, nâng cao năng lực số

Để AI thực sự phát huy hiệu quả, Trường THPT Chiềng Sinh đã tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyên sâu cho toàn thể giáo viên. Từ những người ban đầu còn e ngại với công nghệ, nay hầu hết giáo viên đều tự tin thiết kế bài giảng, sử dụng công cụ AI phù hợp với đặc thù môn học của mình.

Cô Nguyễn Thị Thu Quỳnh, giáo viên dạy môn Toán cho biết: "AI giúp tôi giảm bớt công việc lặp lại như chấm bài, lập kế hoạch, thống kê kết quả học tập. Thay vào đó, tôi có nhiều thời gian hơn để quan sát, lắng nghe và hướng dẫn trực tiếp từng học sinh. Đây thực sự là trợ thủ đắc lực của người giáo viên hiện đại".

Theo cô Nguyễn Thị Thu Quỳnh, với AI, học sinh không chỉ học thuộc lòng mà còn học cách tư duy, phân tích và thể hiện ý kiến riêng. Nhà trường luôn nhắc nhở học sinh: AI là công cụ hỗ trợ, không phải người thay thế. Phải dùng nó để phát huy, chứ không phải để ỷ lại.

Bên cạnh ứng dụng AI, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cho học sinh.

Hiện, mô hình áp dụng AI vào giảng dạy tại Trường THPT Chiềng Sinh đã nhận được sự đánh giá cao từ Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cũng như sự ủng hộ của các bậc phụ huynh và học sinh. Định hướng tới, nhà trường sẽ mở rộng phạm vi ứng dụng ra tất cả các môn học, nâng cao hạ tầng mạng và thiết bị.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhận định: Trường THPT Chiềng Sinh là một trong những điểm sáng của tỉnh trong chuyển đổi số giáo dục. Việc áp dụng AI không phải là mục tiêu cao xa, mà là yêu cầu thực tế để chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên số.

Với cách làm hay, đổi mới phương pháp giảng dạy, Trường THPT Chiềng Sinh đang từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nơi mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng. Với sự đồng hành của công nghệ và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, AI đang thực sự trở thành "người bạn đồng hành" tin cậy, mở ra những cánh cửa mới, giúp các em học sinh tiếp thu được kiến thức nhanh và hiệu quả trong học tập.