Trương Mạn Ngọc ở tuổi 62

Ngày 31/10, tờ Stheadline đưa tin sau thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội, Trương Mạn Ngọc mới đây đăng tải video quay tại London đồng thời hé lộ cuộc sống thường nhật.

Chuyến đi lần này tới London, Anh của Trương Mạn Ngọc là để ủng hộ người bạn lâu năm Justine. Justine vừa nhận chứng chỉ huấn luyện viên chuyên nghiệp và mở một phòng tập Pilates.

Video ghi lại hành trình của Trương Mạn Ngọc từ khi đến phòng tập, tham gia các bài tập cho đến lúc thư giãn. Trước giờ học, bà xuất hiện với phong cách đường phố phóng khoáng, kết hợp áo ba lỗ màu xám đậm, quần đen ống rộng, mũ lưỡi trai, kính râm cỡ lớn và túi da màu nâu đất.

Hình ảnh Trương Mạn Ngọc trong video tập Pilates tại London. Ảnh: HK01.

Trong buổi tập, Trương Mạn Ngọc thực hiện nhiều động tác giãn cơ và rèn luyện sức mạnh dưới sự hướng dẫn của bạn. Từ bài tập với dây hỗ trợ giãn cơ chân, thanh lò xo cho lưng đến các động tác tăng cường cơ bụng, bà thể hiện khả năng vận động linh hoạt.

Sau khi hoàn thành bài tập, Trương Mạn Ngọc tỏ ra hài lòng và nhận xét trải nghiệm này rất thú vị. Bà thưởng thức đồ uống tốt cho sức khỏe trước khi kết thúc buổi tập.

Bên cạnh phong cách thời trang, diện mạo của Trương Mạn Ngọc trong video thu hút sự quan tâm. Một số cư dân mạng nhận xét đôi mắt của nữ diễn viên trông nhỏ hơn so với trước, trong khi những dấu hiệu tuổi tác quanh mắt cũng trở nên rõ hơn, tờ China Press viết.

Trương Mạn Ngọc những năm gần đây sống kín tiếng. Ảnh: 8World.

Trong khi đó, khán giả dành lời khen cho vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên. Khi diện áo không tay để tập luyện, Trương Mạn Ngọc để lộ cánh tay săn chắc cùng phần vai và xương quai xanh thanh mảnh. Người hâm mộ cho rằng diễn viên vẫn giữ được sự thanh lịch ở tuổi 62. Tuy nhiên, số khác lo lắng Trương Mạn Ngọc có vóc dáng quá gầy, đồng thời mong bà tăng cân để trông đầy đặn và khỏe khoắn hơn.

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964, nổi tiếng qua các bộ phim Câu chuyện cảnh sát, Điềm mật mật, Tâm trạng khi yêu… Ngôi sao từng 5 lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và Liên hoan phim Cannes. Bà gần như rút khỏi ngành điện ảnh trong những năm gần đây và lựa chọn cuộc sống riêng tư, ít xuất hiện trước công chúng.

Đã rời xa màn ảnh trong nhiều năm, Trương Mạn Ngọc vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Thỉnh thoảng nữ diễn viên mới sử dụng mạng xã hội để chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ.