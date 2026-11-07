Trường Mầm non Vĩnh Phúc thu tiền tổ chức bán trú 9 tháng là phù hợp thực tiễn

Trường Mầm non Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Lộc duy trì trồng rau sạch để bổ sung nguồn thực phẩm cho bữa ăn của trẻ.

Bà Lê Thị Cúc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Phúc cho biết, ngay từ đầu năm học 2026-2027, nhà trường đã tổ chức ăn bán trú cho trẻ trên cơ sở chỉ đạo của UBND xã Vĩnh Lộc. Do đó, các khoản chi phục vụ hoạt động bán trú được tính tương ứng với thời gian tổ chức thực tế, nhà trường không tự ý kéo dài thời gian thu so với hoạt động phục vụ học sinh.

Cụ thể, tại Công văn số 17055/UBND-VHXH, UBND xã Vĩnh Lộc đã phê duyệt kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho các trường học trên địa bàn năm học 2026-2027. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Chủ tịch UBND xã giao hiệu trưởng các Trường:

Tiểu học Vĩnh Lộc, Mầm non Vĩnh Phúc và Mầm non Vĩnh Lộc chủ động lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp đủ điều kiện; khẩn trương tổ chức ăn bán trú cho học sinh trong thời gian sớm nhất. Văn bản cũng yêu cầu các trường rà soát toàn diện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn; lựa chọn đúng đơn vị, mặt hàng đã được đánh giá đạt yêu cầu. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, chất lượng suất ăn, định lượng dinh dưỡng và việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

Như vậy, việc Trường Mầm non Vĩnh Phúc tổ chức bán trú ngay từ đầu năm học không chỉ xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh mà còn thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo của chính quyền địa phương. Thời gian tổ chức bán trú kéo dài hơn một tháng so với một số trường khác cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự khác nhau về số tháng tính các khoản chi phục vụ hoạt động này.

Trường Mầm non Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Lộc sớm hoàn tất các điều kiện cần thiết để tổ chức bán trú ngay từ đầu năm học.

Theo ông Chu Văn Phức, Phó Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội xã Vĩnh Lộc, sau sáp nhập, Trường Mầm non Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) có một điểm chính và hai phân hiệu. Năm học 2026-2027, trường có 34 nhóm, lớp với 822 cháu; trong đó có 740 cháu tham gia ăn bán trú. Căn cứ văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, Trường Mầm non Vĩnh Phúc đã tổ chức ăn bán trú ngay từ đầu năm học. Dù còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Vĩnh Phúc đã chủ động khắc phục, duy trì các điều kiện phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Nhà trường tổ chức trồng rau sạch để bổ sung nguồn thực phẩm cho bữa ăn; Ban Giám hiệu luân phiên trực tiếp phụ trách tiếp nhận thực phẩm tươi sống hằng ngày.

Thực phẩm đầu vào được kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc; bếp ăn được tổ chức theo quy trình một chiều, bảo đảm vệ sinh và yêu cầu dinh dưỡng cho trẻ. Các vật dụng cá nhân như chăn, gối, khăn mặt... cũng được nhà trường đánh ký hiệu riêng cho từng học sinh nhằm bảo đảm vệ sinh trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, theo chỉ đạo của UBND xã, các trường có tổ chức bếp ăn bán trú phải thực hiện công khai thông tin về đơn vị cung cấp, nguyên liệu thực phẩm, thực đơn, hình ảnh bữa ăn và các nội dung liên quan để phụ huynh theo dõi, giám sát; đồng thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ.

Các khoản kinh phí mà Trường Mầm non Vĩnh Phúc thu để phục vụ cho công tác bán trú chăm sóc, nuôi dạy các cháu như: Mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú 200.000 đồng/cháu/năm; thuê nhân viên nấu ăn 75.000 đồng/cháu/tháng; tổ chức phục vụ bán trú: 140.000 đồng/cháu/ tháng. Bữa ăn bán trú 20.000 đồng/cháu/ngày (bữa sáng, bữa trưa, bữa phụ).

Ông Chu Văn Phức thông tin: Việc nhà trường phổ biến các khoản thu phục vụ tổ chức bán trú trong 9 tháng/năm học là phù hợp với thời gian triển khai hoạt động thực tế. Việc tổ chức bán trú sớm cũng tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động, công tác, không phải đưa đón con nhiều lần trong ngày. Sau khi tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, UBND xã đã làm việc với nhà trường, yêu cầu triển khai đến giáo viên chủ nhiệm để giải thích cụ thể căn cứ, thời gian và nội dung các khoản thu, giúp phụ huynh hiểu rõ và tạo sự đồng thuận. Đây là việc cần thiết nhằm bảo đảm mọi khoản thu đều được thông tin đầy đủ, rõ ràng, tránh để sự khác biệt về số tháng thu giữa các trường dẫn đến những cách hiểu chưa thống nhất.

Thực tế, việc các trường trên địa bàn thu 8 tháng hay 9 tháng không thể chỉ so sánh đơn thuần về con số mà cần đặt trong tương quan với thời điểm bắt đầu tổ chức bán trú. Trước đó, một số địa phương gặp khó khăn trong quá trình kiểm tra, phê duyệt các cơ sở cung cấp thực phẩm cho trường học, khiến hoạt động bán trú tại nhiều cơ sở giáo dục chưa thể triển khai ngay khi bước vào năm học mới. Có trường đến cuối tháng 9, đầu tháng 10/2026 mới tổ chức được ăn bán trú. Do thời gian phục vụ thực tế ngắn hơn, các trường này chỉ tính các khoản chi tổ chức bán trú trong 8 tháng.

Trường Mầm non Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) có một điểm chính và hai phân hiệu.

Trường Mầm non Vĩnh Phúc sớm hoàn tất các điều kiện cần thiết để tổ chức bán trú ngay từ đầu năm học. Sự khác biệt về thời điểm triển khai là căn cứ quan trọng để lý giải việc nhà trường tính thời gian phục vụ. Để tạo sự đồng thuận lâu dài, nhà trường tiếp tục thông tin rõ từng khoản thu, mức thu, thời gian thực hiện và nội dung sử dụng; bảo đảm các khoản thu đúng quy định, có sự thống nhất theo quy trình và công khai để phụ huynh cùng giám sát. Đây cũng là cơ sở để bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ huynh, ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong việc duy trì hoạt động bán trú ổn định, an toàn, phục vụ tốt công tác chăm sóc và nuôi dạy trẻ...