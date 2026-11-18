Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hoá trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Mầm non Vạn Hà.

Được thành lập năm 1962, tiền thân là Trường Vỡ lòng Mẫu giáo Thiệu Hưng, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Mầm non Vạn Hà không ngừng vượt khó, đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn, đến nay, cơ sở vật chất nhà trường từng bước được đầu tư khang trang; đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Các thế hệ giáo viên nhà trường dự buổi lễ.

Trước yêu cầu đổi mới, sắp xếp mạng lưới trường lớp, tháng 8/2026, Trường Mầm non Vạn Hà bước vào giai đoạn phát triển mới khi sáp nhập với Trường Mầm non Thiệu Nguyên và Trường Mầm non Thiệu Phúc, hình thành một đơn vị thống nhất, gồm trường chính tại Vạn Hà và hai phân hiệu Thiệu Nguyên, Thiệu Phúc.

Việc sáp nhập tạo điều kiện kết nối, phát huy nguồn lực, kế thừa truyền thống và kinh nghiệm của các đơn vị, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin và giáo dục STEAM; đồng thời thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn cho trẻ. Nhiều năm liên tục, 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú. Năm học 2024 - 2025, tỷ lệ trẻ được đánh giá đạt mức tốt, khá về chất lượng giáo dục đạt 100%; tỷ lệ trẻ có sức khỏe bình thường về cân nặng, chiều cao đạt 100%.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Vạn Hà.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, nhà trường quan tâm xây dựng đội ngũ. Năm học 2024 - 2025, có 35/36 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn; nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và ứng dụng hiệu quả. Nhà trường được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2021, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; đặc biệt, hai năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, Trường Mầm non Vạn Hà vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hoá đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Mầm non Vạn Hà. Phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; đồng thời là niềm tự hào, nguồn động viên để tập thể sư phạm tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa trao tặng Trường Mầm non Vạn Hà bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống, đoàn kết, kỷ cương, xây dựng trường học hạnh phúc”.

Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành, tri ân những người đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Từ đó, tiếp thêm động lực để Trường Mầm non Vạn Hà tiếp tục đổi mới, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc.