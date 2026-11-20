Sáng 20/11, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố dự lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2026) tại Trường Mầm non Tiên Lục số 2.

Đồng chí Bùi Duy Hưng và các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường; cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh nhà trường.

Sau sắp xếp, Trường Mầm non Tiên Lục số 2 hiện có 3 điểm trường, 18 lớp với 1.194 trẻ. Nhà trường có 139 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với 100% phòng học kiên cố, 3 bếp ăn bán trú một chiều bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm.

Đồng chí Bùi Duy Hưng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho nhà trường.

Năm học 2025-2026, nhà trường đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn được huy động ra lớp và hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non; 100% trẻ ra lớp được ăn bán trú, uống sữa học đường và khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm.

Đồng chí Bùi Duy Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Nổi bật là mô hình “Nông trại giáo dục Ong Vàng” có diện tích 9.000 m², trở thành địa chỉ tham quan, học tập kinh nghiệm của cán bộ quản lý, giáo viên ở nhiều địa phương.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng ghi nhận những nỗ lực của tập thể nhà trường; đề nghị thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhà trường tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên qua các thời kỳ.

Chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; đặt sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ lên hàng đầu; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em, tôn trọng sự khác biệt và khơi dậy tính chủ động của trẻ.

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố cũng mong muốn các cấp, ngành, phụ huynh và Nhân dân tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một tiết mục văn nghệ của các bé Trường Mầm non Tiên Lục số 2 chào mừng buổi lễ.

Nhân dịp này, nhà trường tổ chức tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên đã nghỉ hưu.